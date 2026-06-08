Пенсионные пороги направлены на защиту будущих выплат казахстанцев – министр труда Аскарбек Ертаев

Обновленные пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений для их досрочного использования вызвали обсуждение в обществе.





– Аскарбек Маратович, обновленные пороги минимальной достаточности активно обсуждаются среди определенной части наших граждан. Многие хотят понять, почему потребовался такой пересмотр именно сейчас. В чем основная логика решения?





– Прежде всего хочу отметить: мы понимаем, что тема пенсионных накоплений чувствительна для граждан. Поэтому такие решения требуют подробного и спокойного разъяснения. Главная логика корректировки порогов – защита долгосрочных интересов самих вкладчиков. Пенсионные накопления имеют целевое назначение: они должны обеспечивать человеку доход после завершения трудовой деятельности. Это не обычный текущий счет и не краткосрочный финансовый резерв, а основа будущей финансовой устойчивости каждого гражданина.

Важно вспомнить, что механизм досрочного использования части пенсионных накоплений был запущен в особых условиях. В 2021 году страна, как и весь мир, проходила через последствия пандемии. Тогда это была своевременная антикризисная мера, которая позволила многим нашим гражданам решить важные жизненные вопросы. Сегодня ситуация изменилась. Экономика и рынок труда находятся в других условиях, а перед пенсионной системой стоит задача долгосрочной устойчивости.

Поэтому мы должны вернуться к базовому принципу: пенсионные накопления должны сохраняться, инвестироваться и работать на будущий доход человека. Что касается обновленных порогов – они были пересмотрены таким образом, чтобы пенсионные накопления в полном объеме оставались в системе и работали на долгосрочные интересы самих граждан. Прежняя методика уже не в полной мере отражает реальную задачу пенсионной системы – обеспечить человеку достаточный доход после выхода на пенсию. Если методику не обновлять, возникает риск, что человек сегодня использует значительную часть накоплений, а в будущем столкнется с недостаточным уровнем пенсионных выплат. Поэтому при расчете порогов мы должны исходить не из того, сколько средств человек может снять сегодня, а из того, какой объем накоплений должен сохраниться, чтобы после завершения трудовой деятельности он не оказался без достаточного пенсионного дохода.





Опыт последних лет показал, что при прежних параметрах досрочные изъятия могли существенно снижать будущий накопительный компонент пенсии. Иными словами, человек решал важный вопрос сегодня, но одновременно уменьшал свои возможности на десятилетия вперед. Государство не может игнорировать этот риск, потому что через 20-30 лет это может стать уже не индивидуальной, а системной социальной проблемой.





– Один из наиболее обсуждаемых вопросов касается молодых вкладчиков. У части граждан возникло ощущение, что для них установлены слишком высокие ориентиры. Почему именно для молодежи пороги выглядят такими значительными?





– Здесь важно правильно понимать саму методику. Порог минимальной достаточности – это не требование к молодому человеку уже сегодня иметь на счете такую сумму. Никто не говорит, что вчерашний студент или начинающий специалист должен сразу накопить весь необходимый объем средств. Порог минимальной достаточности – это расчетный ориентир, который показывает, какой объем накоплений должен сохраниться в системе, чтобы в будущем человек мог рассчитывать на приемлемый уровень пенсионных выплат.





Чем моложе вкладчик, тем больше период до выхода на пенсию. Соответственно, методика учитывает более длительный горизонт: будущие взносы, инвестиционный доход, продолжительность трудовой жизни и ожидаемый период пенсионных выплат. Поэтому утвержденный порог для молодых граждан связан не с ограничением их возможностей, а с защитой их будущих пенсионных прав. Если человек в начале трудового пути начнет активно выводить средства, это может существенно снизить его будущий пенсионный доход.





По старой методологии из-за массовых изъятий будущая накопительная пенсия человека могла быть на уровне 15% от его прежней зарплаты. Новая методика считает по-другому: мы хотим, чтобы после любых досрочных изъятий у человека оставалась будущая пенсия порядка 40% от медианной зарплаты. Мы ставим перед собой задачу не допустить ситуации, когда через 30-40 лет человек выходит на пенсию, а его накопительный компонент оказывается недостаточным. Пенсионная политика должна смотреть не только на сегодняшнюю потребность, но и на качество жизни граждан в пожилом возрасте.





– Некоторые эксперты говорят: если досрочное использование снижает будущие накопления, не проще ли было бы полностью закрыть этот механизм? Почему он сохранен?





– Полностью отказаться от данного механизма было бы неправильно. Он уже стал частью пенсионной системы и может быть востребован гражданами при наличии достаточного объема накоплений. Важно не ликвидировать инструмент, а обеспечить его ответственное применение. Обновленные пороги как раз позволяют сохранить саму возможность досрочного использования, но при условии, что это не подрывает будущую пенсионную обеспеченность человека. Пенсионная система должна быть гибкой, но при этом устойчивой. Мы живем в условиях, когда меняются демография, структура занятости, продолжительность жизни, финансовые рынки. Но главный принцип остается неизменным: пенсионные накопления должны прежде всего выполнять свою основную функцию – обеспечивать доход после выхода на пенсию. Досрочное использование возможно, но оно не должно превращаться в практику, которая снижает будущую защищенность граждан.





– Люди уже привыкли закрывать пенсионными деньгами кредиты или покупать жилье. Не ограничит ли это решение доступ к финансам? Как семьям теперь решать свои жилищные проблемы?





– Давайте обратимся к истории нашего финансового сектора. Если мы посмотрим на период с 2000 по 2019 год, то увидим колоссальный рост розничного кредитования: ипотека, автокредиты, потребительские займы. Это позволило и позволяет миллионам граждан успешно решать свои важные жизненные задачи.

Но при этом банковская система всегда выдавала кредиты, опираясь исключительно на текущую платежеспособность человека и его официальные доходы, а не за счет его будущих пенсионных накоплений. И это единственный здоровый и устойчивый экономический подход. Более того, в те же годы параллельно росла и депозитная база населения – это говорит о том, что у наших граждан высокая финансовая культура, люди умеют и копить, и кредитоваться одновременно. Экономика прекрасно позволяла сочетать потребление и сбережения без привлечения пенсионных активов. Что касается будущего: по моему мнению, финансовый сектор уже подстраивается под новые реалии, в скором времени будут предложены новые устойчивые инструменты.





– Ряд аналитиков считает, что пороги, изменения в пенсионной системе следовало обсудить более широко с профессиональным сообществом. Были ли такие обсуждения и какая работа ведется сейчас?





– На самом деле эта работа велась открыто с начала года. При министерстве работает большая рабочая группа, где в открытом экспертном формате идут постоянные дискуссии. Мы подробно обсуждали эти шаги с депутатами Парламента, руководством Национального банка, аналитиками финансового сектора, представителями работодателей и крупнейших бизнес-ассоциаций. Буквально в ближайшие дни мы планируем провести еще один раунд дополнительных консультаций с неправительственными организациями и международными экспертами. Сейчас на столе у нас лежит сразу несколько серьезных концептуальных подходов к пенсионной системе. Все консолидированные предложения в обязательном порядке будут представлены общественности.





Ранее ЕНПФ опубликовал новые пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений.

Возникли вопросы: почему потребовался пересмотр методики, как рассчитываются пороги для молодых граждан, сохранится ли возможность использования части накоплений и каким образом новые правила связаны с устойчивостью пенсионной системы? Об этом в интервью Zakon.kz рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.