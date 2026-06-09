В зоопарке Алматы сделали заявление о ночном пожаре
Фото: зоопарк Алматы
Утром 9 июня в зоопарке Алматы раскрыли детали ночного пожара, сообщает Zakon.kz.
Возгорание произошло после 00:30 в бутике арендатора (фотосалоне), а также в расположенных рядом экскурсионных гольф-карах, принадлежащих арендатору.
"На место происшествия оперативно прибыли подразделения противопожарной службы. Благодаря их слаженной работе возгорание было быстро локализовано и полностью ликвидировано. В настоящее время причины произошедшего устанавливаются уполномоченными органами. Сообщаем, что имущество зоопарка не пострадало. Пострадавших среди сотрудников и животных нет", – рассказали в зоопарке.
Там добавили, что он работает в штатном режиме и открыт для посетителей.
Репортаж с места пожара в Алматинском зоопарке можно посмотреть здесь.
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