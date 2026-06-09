Недостатки туристической инфраструктуры назвал глава Минтуризма

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 9 июня 2026 года на заседании правительства рассказал о проблемах развития туристической отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в ряде регионов вопросы развития туристической инфраструктуры до сих пор остаются нерешенными и требуют дополнительного финансирования и поддержки на республиканском уровне.

"В области Жетысу на побережье озера Алаколь с прошлого года ведутся работы по укреплению береговой линии. Однако текущий объем финансирования недостаточен для проведения работ необходимыми темпами. В поселке Торангалык Карагандинской области требуется дополнительное финансирование для строительства магистрального водопровода. В Щучинско-Боровской курортной зоне необходимо обеспечить финансирование строительства моста через реку Громотуха и проектов модернизации дорожной инфраструктуры, направленных на снижение транспортной нагрузки в курортной зоне", – перечислил Мырзабосынов.

В области Абай до настоящего времени не начаты строительно-монтажные работы по ряду важных инфраструктурных проектов, включая электроснабжение, берегоукрепление, строительство объездной автомобильной дороги, блочно-модульных очистных сооружений и полигона твердых бытовых отходов.

Кроме того, сохраняется ряд проблем, связанных с подготовкой побережий к летнему сезону. А на некоторых участках пляжная инфраструктура все еще не соответствует требованиям национальных стандартов. В частности, недостаточно плавучих обозначений, спасательных вышек, кабин для переодевания и санитарных узлов.

"Поэтому акиматам необходимо полностью решить указанные вопросы до начала летнего сезона. Все перечисленные проекты включены в Дорожную карту развития курортных зон на 2026–2029 годы", – добавил министр.

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