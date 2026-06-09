#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Туризм

Недостатки туристической инфраструктуры назвал глава Минтуризма

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 10:27 Фото: wikimedia/Yelena Shander
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 9 июня 2026 года на заседании правительства рассказал о проблемах развития туристической отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в ряде регионов вопросы развития туристической инфраструктуры до сих пор остаются нерешенными и требуют дополнительного финансирования и поддержки на республиканском уровне.

"В области Жетысу на побережье озера Алаколь с прошлого года ведутся работы по укреплению береговой линии. Однако текущий объем финансирования недостаточен для проведения работ необходимыми темпами. В поселке Торангалык Карагандинской области требуется дополнительное финансирование для строительства магистрального водопровода. В Щучинско-Боровской курортной зоне необходимо обеспечить финансирование строительства моста через реку Громотуха и проектов модернизации дорожной инфраструктуры, направленных на снижение транспортной нагрузки в курортной зоне", – перечислил Мырзабосынов.

В области Абай до настоящего времени не начаты строительно-монтажные работы по ряду важных инфраструктурных проектов, включая электроснабжение, берегоукрепление, строительство объездной автомобильной дороги, блочно-модульных очистных сооружений и полигона твердых бытовых отходов.

Кроме того, сохраняется ряд проблем, связанных с подготовкой побережий к летнему сезону. А на некоторых участках пляжная инфраструктура все еще не соответствует требованиям национальных стандартов. В частности, недостаточно плавучих обозначений, спасательных вышек, кабин для переодевания и санитарных узлов.

"Поэтому акиматам необходимо полностью решить указанные вопросы до начала летнего сезона. Все перечисленные проекты включены в Дорожную карту развития курортных зон на 2026–2029 годы", – добавил министр.

Ранее мы писали об уровне зависимости экономики Казахстана от туристической отрасли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы
10:34, Сегодня
Построить новый конгресс-центр в Алматы призывает министр туризма и спорта
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода
10:38, 27 января 2026
Названы основные проблемы казахстанского туризма
Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол
12:44, 30 декабря 2025
Для ФК "Астана" нашли инвестора – глава Минтуризма и спорта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
22:17, Сегодня
Ислам Чесноков попал в сферу интересов "Крыльев Советов"
Фото: КФФ
21:52, Сегодня
Сборная Казахстана уступила Греции, но пробилась в элитный раунд отбора Евро-2027
Фото: КФФ
21:26, Сегодня
Венгрия и Казахстан объявили стартовые составы на товарищеский матч
Фото: НОК РК
20:58, Сегодня
Тимофей Скатов не смог выйти во второй круг турнира в Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: