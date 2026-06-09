В МВД прокомментировали задержание подростков в ночное время

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 9 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса объяснил, почему полицейские задерживают подростков, находящихся на улице после 23:00 без сопровождения взрослых, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, насколько законно задержание подростков после 23:00.

"По нарушениям, связанным с поведением подростков, мы знаем, что прежде всего это ответственность родителей. Есть понятие "ночное время" после 23:00. Оно связано с тем, что нахождение подростков одних в общественных местах и на улицах представляет опасность, прежде всего, для самих детей. Поэтому при несении службы полицейские в обязательном порядке обращают на это внимание, приглашают родителей и проводят разъяснительную работу", – озвучил Адилов.

Он также отметил, что, если ребенок повторно оказывается на улице в ночное время без сопровождения взрослых и родители не принимают должных мер, тогда уже ставится вопрос о привлечении к административной ответственности.

При этом, как отметил спикер, в подобных случаях сотрудники полиции сразу вызывают родителей, поскольку без их присутствия не имеют права проводить работу с несовершеннолетними.

Ранее стало известно, что алматинские полицейские ловят несовершеннолетних, гуляющих в увеселительных заведениях в позднее время без сопровождения родителей. В ходе рейдов в Медеуском районе выявили малолетних нарушителей в нетрезвом состоянии.