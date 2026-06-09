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Общество

Куда дети могут полететь бесплатно: озвучены направления по Казахстану

Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 12:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "НК "Kazakh Tourism" Талгат Газизов 9 июня 2026 года на брифинге в правительстве рассказал об основных направления программы Kids Go Free, передает корреспондент Zakon.kz.

Kids Go Free – программа для семейного туризма в Казахстане, позволяющая родителям не платить за авиабилет несовершеннолетних детей на отдыхе внутри страны.

"Программа Kids Go Free работает в штатном режиме, на сегодняшний день все средства выделены. У нас есть пул туристических операторов, которые активно работают в этом направлении. На сегодня более 100 детей воспользовались этой услугой", – сказал Газизов.

По его словам, сегодня есть перспективы дальнейшего развития и расширения этой программы.

"Направления – внутренний туризм, основные наши курорты. Туристические операторы продают свои пакеты на различные курорты внутри Казахстана – это Алаколь, Бурабай и другие", – отметил спикер.

Он подтвердил, что родители могут выбрать курорт по желанию.

Ранее глава Минтуризма назвал основные недостатки туристкой сферы.

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Азамат Сыздыкбаев
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