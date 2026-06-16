Остановку поездов на мелких станциях могут отменить в Казахстане

Заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "Қазақстан темір жолы" Ануар Ахметжанов на пресс-конференции в правительстве 16 июня 2026 года рассказал, за счет чего будет повышаться скорость поездов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что если раньше поезд по маршруту Астана – Актобе находился в пути 16 часов, то сейчас время в дороге увеличилось до 26 часов, а некоторые поезда идут до 30 часов. Они поинтересовались, с чем связано увеличение времени в пути и рассматривается ли вопрос сокращения остановок.

"Скорость поездов зависит от инфраструктуры – как вы знаете, летом мы проводим большой объем ремонтных работ, что нарушает график движения поездов. Но ряд мер принят. Мы также рассматриваем возможность сократить количество остановок. Приведу один пример. Как вы знаете, у нас есть международный поезд от Астаны до Омска – он только по Казахстану совершает 22 остановки. Мы думаем, есть ли необходимость таким международным поездам останавливаться на мелких станциях. Мы склоняемся к тому, чтобы сократить количество остановок и тем самым повысить скорость", – подчеркнул Ануар Ахметжанов.

Он также отметил, что обновляются вагоны и локомотивы, что тоже позволит нарастить скорость.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов потребовал не допускать дальнейших задержек с поставками вагонов компании Stadler.