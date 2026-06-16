#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Остановку поездов на мелких станциях могут отменить в Казахстане

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры поезда, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 13:54 Фото: primeminister.kz
Заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "Қазақстан темір жолы" Ануар Ахметжанов на пресс-конференции в правительстве 16 июня 2026 года рассказал, за счет чего будет повышаться скорость поездов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что если раньше поезд по маршруту Астана – Актобе находился в пути 16 часов, то сейчас время в дороге увеличилось до 26 часов, а некоторые поезда идут до 30 часов. Они поинтересовались, с чем связано увеличение времени в пути и рассматривается ли вопрос сокращения остановок.

"Скорость поездов зависит от инфраструктуры – как вы знаете, летом мы проводим большой объем ремонтных работ, что нарушает график движения поездов. Но ряд мер принят. Мы также рассматриваем возможность сократить количество остановок. Приведу один пример. Как вы знаете, у нас есть международный поезд от Астаны до Омска – он только по Казахстану совершает 22 остановки. Мы думаем, есть ли необходимость таким международным поездам останавливаться на мелких станциях. Мы склоняемся к тому, чтобы сократить количество остановок и тем самым повысить скорость", – подчеркнул Ануар Ахметжанов.

Он также отметил, что обновляются вагоны и локомотивы, что тоже позволит нарастить скорость.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов потребовал не допускать дальнейших задержек с поставками вагонов компании Stadler.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, пассажиры поездов, пассажиры поезда
14:52, Сегодня
В КТЖ объяснили причины опоздания пассажирских поездов
парень с телефоном
13:01, Сегодня
Спутниковым интернетом хотят обеспечить все поезда до конца лета
КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, пассажиры поездов, пассажиры поезда
13:24, Сегодня
Почему в Казахстане билеты на поезд иногда стоят дороже авиаперелета
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба КХЛ
18:10, Сегодня
Казахстанский нападающий Шестаков покинул "Адмирал"
Джастин Гейджи
17:54, Сегодня
Чарльз Оливейра предложил сенсационному чемпиону UFC Гейджи бой за два титула
Бибисара Асаубаева
17:44, Сегодня
Бибисара Асаубаева сыграет на командном чемпионате мира по шахматам
Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции
17:30, Сегодня
Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: