"Он просто ревнует": депутат высказалась о романтизации сталкинга в обществе

Депутат Наталья Дементьева заявила 9 июня 2026 года в Мажилисе, что сталкинг остается одной из самых сложных форм психологического насилия, поскольку общество до сих пор нередко воспринимает навязчивое преследование как "романтику" или "проявление чувств", передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что государство уже признает сталкинг преступлением и вопросом общественной ответственности, однако в обществе до сих пор сохраняется неоднозначное восприятие этой проблемы.

По ее словам, если нет побоев или видимого физического вреда, многие по-прежнему считают, что человеку "ничего не сделали", хотя подобное преследование уже может причинять серьезный психологический вред.

"Однако мы понимаем: такие действия уже могут выходить за рамки закона. Сложность сталкинга заключается в столкновении двух конституционных ценностей. С одной стороны, свобода человека общаться, выражать чувства и предпринимать попытки установить контакт. С другой – право другого человека на неприкосновенность частной жизни, личную безопасность и свободу от навязчивого психологического воздействия. Именно поэтому перед нами стоит крайне непростая задача – провести четкую границу между допустимым социальным взаимодействием и противоправным преследованием. И эта дискуссия в обществе, на мой взгляд, далеко не завершена. Где заканчивается настойчивость и начинается преследование? После какого количества звонков? После какого количества сообщений? После какого количества попыток контакта после выраженного отказа? Ответы на эти вопросы невозможно полностью прописать в законе. Именно поэтому сегодня особую роль приобретают правоприменительная практика, судебное толкование и доктрина в юриспруденции", – озвучила Наталья Дементьева.

Она подчеркнула, что с точки зрения криминологии сталкинг отличается от большинства преступлений, известных уголовному праву. С ее слов, обычно речь идет о конкретном событии – одном действии и определенном моменте совершения, тогда как преследование формируется постепенно и складывается из целой серии навязчивых действий.



"Сталкинг же устроен иначе. По своей природе это скорее преступление-процесс. Каждое отдельное действие преследователя само по себе может казаться малозначительным: один звонок, одно сообщение, один визит, один комментарий в социальной сети. Однако опасность возникает именно из системности, навязчивости и повторяемости таких действий. Именно совокупность подобных действий постепенно лишает человека ощущения безопасности. По сути, жертва начинает подстраивать свою жизнь под поведение преследователя: меняет маршруты, номер телефона, удаляет аккаунты, отказывается от привычного образа жизни. Человек формально остается свободным, но фактически начинает жить в условиях постоянного психологического давления", – продолжила депутат.

Она также заявила, что существует и еще одна проблема, о которой необходимо говорить откровенно, – сталкинг относится к категории высоколатентных правонарушений.

"То есть мы видим лишь небольшую часть реальной картины. Значительное количество потерпевших никогда не обращаются за защитой. И не потому, что не испытывают страх, а потому, что боятся быть непонятыми. Потому что общество все еще часто отвечает им: "Он просто переживает", "Он просто ревнует", "Он просто не может отпустить ситуацию", "Он ничего не сделал". И именно поэтому мы сталкиваемся не только с правовой, но и с серьезной культурной проблемой. Мы по-прежнему нередко романтизируем формы поведения, которые фактически являются нарушением личных границ человека. Именно здесь проходит одна из самых важных границ между правовым регулированием и общественным сознанием. Закон может установить ответственность, но изменить отношение общества к подобным проявлениям значительно сложнее", – сказал Наталья Дементьева.

Она считает, что сегодня перед государством стоят задачи гораздо шире, чем просто введение новой статьи в Уголовный кодекс. По мнению депутата, необходимо формировать новую правовую культуру – культуру уважения к личным границам, частной жизни и нетерпимости к любым формам навязчивого преследования. При этом такая работа должна вестись не только правоохранительными органами, но и системой образования, средствами массовой информации и обществом в целом.



Ранеее депутат Снежанна Имашева объяснила, какое поведение может считаться сталкингом и в каких случаях навязчивое внимание уже становится поводом для обращения в полицию.

