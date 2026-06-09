После какого сообщения это уже сталкинг: депутат объяснила, когда обращаться в полицию

Депутат Снежанна Имашева 9 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса объяснила, какое поведение может считаться сталкингом и в каких случаях навязчивое внимание уже становится поводом для обращения в полицию, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что девушки сталкиваются с навязчивым поведением и преследованием. В связи с этим они попросили объяснить, что именно считается сталкингом и в каких случаях уже стоит обращаться в полицию.

"Когда такие сообщения, даже если их одно или два, заставляют вас бояться, нужно сразу обращаться в полицию. А полиция уже разберется, сталкинг это или нет, просто чудачество или дурачество. На самом деле, если взять SMS-сообщения: если они носят навязчивый характер, человеку предлагают общение, он говорит "нет", а после этого все продолжается, то это уже может считаться сталкингом, и можно обращаться в полицию. Конечно, полиция должна установить, есть ли вред от этих действий. В зависимости от этого будет решаться вопрос о квалификации и возбуждении уголовного дела", – озвучила Имашева.

По ее словам, любое навязчивое общение после просьбы прекратить его уже может считаться сталкингом.

Представители СМИ также отметили, что навязчивое внимание нередко может выглядеть как романтическое ухаживание – подарки, цветы или попытки узнать адрес девушки, – однако такое поведение может быть пугающим и вызывать чувство тревоги. В связи с этим журналисты спросили, как действовать в подобных ситуациях.

"Если вы начинаете бояться этого навязчивого поведения, если оно вас напрягает, то нужно обращаться в полицию. Если общение нежелательное и неприятное – нужно обращаться. Но при этом обязательно нужно прямо сказать "нет" человеку, который проявляет такие "ухаживания". Если после этого все продолжается, то это уже может быть сталкингом", – дополнила депутат.

Она подтвердила, что в подобных ситуациях человеку в первую очередь стоит ориентироваться на собственные ощущения, и если такое внимание вызывает страх, тревогу или дискомфорт, необходимо обращаться в полицию.

У Снежанны Имашевой также уточнили, может ли сталкингом считаться преследование без романтического или сексуального подтекста – например, если школьники травят одноклассника в соцсетях или соседи навязчиво преследуют человека, стучат к нему и пишут сообщения.

"В целом, может, но здесь нужно смотреть, для чего это делается. Есть отдельные статьи за угрозы, за хулиганство. Все это квалифицирует следователь в зависимости от характера преследования. Сталкинг – это навязчивое преследование, навязчивое желание общаться, когда еще нет прямого насилия, угроз убийства или других более тяжких действий. Поэтому каждый случай нужно разбирать индивидуально. То, о чем вы говорите, может подпадать под хулиганство или под буллинг в соцсетях. Если речь идет о соцсетях, то это может квалифицироваться как кибербуллинг и быть административным правонарушением. Каждый случай индивидуален", – сказала депутат.

Ранее в МВД объяснили, в каких случаях мужчину могут признать жертвой принуждения к браку. До этого стало известно, что в Казахстане выявили и наказали свыше 41 тыс. нарушителей прав женщин с начала этого года.