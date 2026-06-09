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Общество

Интуристам станет проще получать разрешение на посещение "Байконура"

Байконур, город Байконур, виды Байконура, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 13:50 Фото: пресс-служба космодрома
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 9 июня 2026 года на заседании правительства рассказал об упрощенном порядке получения разрешений на посещение комплекса "Байконур" для иностранных туристов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что правительством утверждена Концепция развития туризма на комплексе "Байконур" до 2030 года.

"В рамках ее реализации срок получения разрешений для иностранных туристов сокращен до 10 дней. Это повысило доступность комплекса и позволило туроператорам развивать программы посещения запусков и межпусковые программы", – сказал Мырзабосынов.

По его словам, переданные Казахстану стартовая площадка Гагарина, монтажно-заправочный комплекс и стенд динамических испытаний обладают высоким туристическим потенциалом, однако для их использования требуется модернизация и значительные инвестиции.

"Для потенциальных инвесторов подготовлены тизеры проектов", – добавил министр.

Ранее российский космонавт-испытатель Олег Артемьев показал фото первого и крупнейшего в мире космодрома, снятое с борта Международной космической станции.

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Азамат Сыздыкбаев
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