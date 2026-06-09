Предложение легализовать кальян прокомментировали в Минспорта

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Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на пресс-конференции в правительстве 9 июня 2026 года высказал позицию относительно предложения Минздрава легализовать кальян, передает корреспондент Zakon.kz.

В ведомстве готовят соответствующий проект закона. Журналисты поинтересовались позицией Минтуризма. "Законом запрещено курение кальянов в общественных местах. Мы со своей стороны против их употребления – мы за здоровый образ жизни, мы за двигательную активность", – сказал Ербол Мырзабосынов. 13 ноября 2026 года заместитель министра внутренних Санжар Адилов подтвердил, что обсуждается возможность ослабления в Казахстане запрета по кальянам.

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