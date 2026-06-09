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Общество

Предложение легализовать кальян прокомментировали в Минспорта

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 15:55 Фото: unsplash
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на пресс-конференции в правительстве 9 июня 2026 года высказал позицию относительно предложения Минздрава легализовать кальян, передает корреспондент Zakon.kz.

В ведомстве готовят соответствующий проект закона. Журналисты поинтересовались позицией Минтуризма.

"Законом запрещено курение кальянов в общественных местах. Мы со своей стороны против их употребления – мы за здоровый образ жизни, мы за двигательную активность", – сказал Ербол Мырзабосынов.

13 ноября 2026 года заместитель министра внутренних Санжар Адилов подтвердил, что обсуждается возможность ослабления в Казахстане запрета по кальянам.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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