Предложение легализовать кальян прокомментировали в Минспорта
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Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на пресс-конференции в правительстве 9 июня 2026 года высказал позицию относительно предложения Минздрава легализовать кальян, передает корреспондент Zakon.kz.
В ведомстве готовят соответствующий проект закона. Журналисты поинтересовались позицией Минтуризма.
"Законом запрещено курение кальянов в общественных местах. Мы со своей стороны против их употребления – мы за здоровый образ жизни, мы за двигательную активность", – сказал Ербол Мырзабосынов.
13 ноября 2026 года заместитель министра внутренних Санжар Адилов подтвердил, что обсуждается возможность ослабления в Казахстане запрета по кальянам.
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