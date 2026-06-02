Космонавт показал легендарный объект из Казахстана, изменивший историю человечества
Артемьев подчеркивает, что сегодня один из важнейших дней в истории космоса – 2 июня 1955 года был основан космодром "Байконур".
"Эта дата навсегда останется в истории человечества, ведь космодром "Байконур" стал символом стремления людей к звездам, их смелости, неотступности и веры в свой успех!" – отмечает он.
Как пишет космонавт, именно с этого космодрома был запущен первый Спутник, провозгласивший о начале космической эры.
"Здесь же состоялся первый в мире полет человека, Юрия Гагарина, в космос. Отсюда стартовали ракеты-носители, доставлявшие в космос корабли. И по сей день космодром остается основной космической гаванью, открывшей миру путь к научно-техническому прогрессу".Олег Артемьев
Далее космонавт поблагодарил всех, кто создавал, работал и продолжает трудиться на этом уникальном объекте.
"Благодаря вашему труду, самоотверженности и преданности делу мы смогли сделать шаг в неизвестность и открыть для себя новые горизонты. С Днем рождения, Байконур!"Олег Артемьев
Комплекс "Байконур" – первый и крупнейший в мире космодром, расположенный в Кызылординской области Казахстана. Вместе с одноименным городом он арендован Россией у Казахстана до 2050 года. Ежегодная стоимость аренды составляет 115 млн долларов. Город имеет статус закрытого административно-территориального образования с особым пропускным режимом.
