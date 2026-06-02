Космонавт показал легендарный объект из Казахстана, изменивший историю человечества

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев показал фото первого и крупнейшего в мире космодрома, снятое с борта Международной космической станции (МКС). Ученый также напомнил, что Байконур празднует день основания, сообщает Zakon.kz.

Артемьев подчеркивает, что сегодня один из важнейших дней в истории космоса – 2 июня 1955 года был основан космодром "Байконур".

"Эта дата навсегда останется в истории человечества, ведь космодром "Байконур" стал символом стремления людей к звездам, их смелости, неотступности и веры в свой успех!" – отмечает он.

Как пишет космонавт, именно с этого космодрома был запущен первый Спутник, провозгласивший о начале космической эры.

"Здесь же состоялся первый в мире полет человека, Юрия Гагарина, в космос. Отсюда стартовали ракеты-носители, доставлявшие в космос корабли. И по сей день космодром остается основной космической гаванью, открывшей миру путь к научно-техническому прогрессу". Олег Артемьев

Далее космонавт поблагодарил всех, кто создавал, работал и продолжает трудиться на этом уникальном объекте.

"Благодаря вашему труду, самоотверженности и преданности делу мы смогли сделать шаг в неизвестность и открыть для себя новые горизонты. С Днем рождения, Байконур!" Олег Артемьев

Комплекс "Байконур" – первый и крупнейший в мире космодром, расположенный в Кызылординской области Казахстана. Вместе с одноименным городом он арендован Россией у Казахстана до 2050 года. Ежегодная стоимость аренды составляет 115 млн долларов. Город имеет статус закрытого административно-территориального образования с особым пропускным режимом.

