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Общество

Смертельное ДТП на встречке в Астане: сколько дали водителю за гибель двух человек

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 16:20 Фото: freepik
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в январе 2026 года.

"Подсудимый, двигаясь на автомобиле по мосту Сарайшык со стороны улицы Туркестан в направлении улицы Б. Момышулы, не учел, что данный участок дороги предназначен для интенсивного движения транспортных средств. Не снизив скорость, не приняв во внимание дорожную обстановку по направлению движения и не справившись с управлением, он грубо нарушил требования Правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем под управлением водителя С. В результате дорожно-транспортного происшествия по неосторожности наступила смерть пассажиров автомобиля М. и А." – сообщили в суде 9 июня.

В суде подсудимый полностью признал свою вину.

"Санкция ч. 4 ст. 345 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 7 лет. Приговором суда К. признан виновным в совершении указанного уголовного правонарушения. В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, суд признал полное признание вины, искреннее раскаяние, а также полное возмещение потерпевшим причиненного ущерба. Отягчающих обстоятельств судом не установлено", – говорится в сообщении суда.

Подсудимый также возместил все расходы родственникам погибших и получил от них прощение.

Учитывая все указанные обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Страшные последствия аварии появились в Сети 28 января 2026 года. Сообщалось, что водитель Toyota на мосту не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилями Lada и Skoda.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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