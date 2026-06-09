В Казахстане выявили и наказали свыше 41 тыс. нарушителей прав женщин

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 9 июня 2026 года в Мажилисе рассказал о мерах по защите женщин от бытового насилия в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что по поручению министра внутренних дел для защиты прав женщин во всех подразделениях полиции функционируют специальные отделы по противодействию бытовому насилию и защите женщин.

"Работа по профилактике и пресечению правонарушений в отношении женщин на сегодня значительно усилена. Более 41 тыс. правонарушителей привлечены к административной ответственности, свыше 11 тыс. лиц подвергнуты административному аресту. Вынесено более 35 тыс. защитных предписаний. Судами установлены особые требования к поведению в отношении 9 200 агрессоров. В том числе 8 300 лицам запрещено употребление алкогольных напитков. За нарушение установленных ограничений к ответственности привлечены более 10 тыс. человек. По решению суда всем им назначены обязательные психокоррекционные программы", – дополнил Адилов.

С его слов, в рамках нового закона о профилактике правонарушений 1 928 лицам вынесены официальные предупреждения. Кроме того, 49 правонарушителям запрещено приближаться к потерпевшим.

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