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Общество

255 фактов: МВД сделало важное заявление из-за незаконного вывоза ГСМ из Казахстана

полиция, фура, проверка, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 09:29 Фото: YouTube/PolisiaKz
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана продолжает системную работу по пресечению фактов незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием транспортных средств, незаконно оборудованных дополнительными топливными баками, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 июля 2026 года заявила пресс-служба ведомства:

"Для обеспечения контроля вблизи автомобильных пунктов пропуска через государственную границу организована работа 59 полицейских постов, где сотрудники полиции совместно с заинтересованными государственными органами проводят осмотр транспортных средств, пересекающих государственную границу. С начала года выявлено 255 фактов эксплуатации транспортных средств с незаконно переоборудованными дополнительными топливными баками".

В МВД уточнили, что все нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 7 ст. 590 ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств") КоАП РК.

Среди привлеченных к ответственности 195 иностранных граждан и 60 граждан Республики Казахстан. После демонтажа незаконно установленных дополнительных топливных баков транспортные средства были возвращены владельцам.

В связи с вышеизложенным МВД призывает граждан и перевозчиков неукоснительно соблюдать требования законодательства и напоминает, что любые попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов будут своевременно выявляться и пресекаться.

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Отметим, что в Казахстане усилили контроль за перемещением нефтепродуктов через государственную границу. 8 июля 2026 года в Комитете государственных доходов рассказали о промежуточных итогах работы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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