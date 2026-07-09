255 фактов: МВД сделало важное заявление из-за незаконного вывоза ГСМ из Казахстана
Об этом 9 июля 2026 года заявила пресс-служба ведомства:
"Для обеспечения контроля вблизи автомобильных пунктов пропуска через государственную границу организована работа 59 полицейских постов, где сотрудники полиции совместно с заинтересованными государственными органами проводят осмотр транспортных средств, пересекающих государственную границу. С начала года выявлено 255 фактов эксплуатации транспортных средств с незаконно переоборудованными дополнительными топливными баками".
В МВД уточнили, что все нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 7 ст. 590 ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств") КоАП РК.
Среди привлеченных к ответственности 195 иностранных граждан и 60 граждан Республики Казахстан. После демонтажа незаконно установленных дополнительных топливных баков транспортные средства были возвращены владельцам.
В связи с вышеизложенным МВД призывает граждан и перевозчиков неукоснительно соблюдать требования законодательства и напоминает, что любые попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов будут своевременно выявляться и пресекаться.
Отметим, что в Казахстане усилили контроль за перемещением нефтепродуктов через государственную границу. 8 июля 2026 года в Комитете государственных доходов рассказали о промежуточных итогах работы.