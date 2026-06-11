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Общество

После краткой прохлады в Алматы ворвется жара до +35°С

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Дом офицеров, Музей музыкальных инструментов имени Ыкыласа, Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 15:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
О погоде на ближайшие три дня – с 12 по 14 июня 2026 года – в Алматы, Астане и Шымкенте подробно рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Больше всего повезет жителям Шымкента: там вовсе не предвидится осадков. Что касается Алматы и Астаны, то после дождей и гроз в городах станет еще жарче.

Развернутый прогноз погоды представлен ниже.

Астана

  • 12 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем порывы ветра могут подняться до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.
  • 13 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра составят 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.
  • 14 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.

Алматы

  • 12 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра могут подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.
  • 13 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.
  • 14 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +33+35°С.

Шымкент

  • 12 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +33+35°С.
  • 13 июня: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С.
  • 14 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 15:04
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Ранее также был представлен прогноз погоды по всему Казахстану с 11 по 13 июня 2026 года – с ним можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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