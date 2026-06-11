После краткой прохлады в Алматы ворвется жара до +35°С

О погоде на ближайшие три дня – с 12 по 14 июня 2026 года – в Алматы, Астане и Шымкенте подробно рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Больше всего повезет жителям Шымкента: там вовсе не предвидится осадков. Что касается Алматы и Астаны, то после дождей и гроз в городах станет еще жарче.

Развернутый прогноз погоды представлен ниже.

Астана

12 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем порывы ветра могут подняться до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.

13 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра составят 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.

14 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.

Алматы

12 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра могут подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

13 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

14 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +33+35°С.

Шымкент

12 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +33+35°С.

13 июня: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С.

14 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.

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Ранее также был представлен прогноз погоды по всему Казахстану с 11 по 13 июня 2026 года – с ним можно ознакомиться по этой ссылке.