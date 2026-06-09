Регионы Казахстана 10 июня накроет погодный хаос: дожди, град и жара до +38°С

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали подробный прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на среду, 10 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды.

"Ожидаются дожди с грозами и градом, на северо-западе и севере страны – сильные осадки. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге возможны пыльные бури. На севере, северо-западе, западе и юго-западе ночью и утром ожидается туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также, согласно заявлению метеорологов, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской области, областях Жетысу и Абай ожидается сильная жара до +35-38°С.

В ряде регионов Казахстана, включая Туркестанскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую области, а также отдельные районы Жетысу, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

Немного ранее мы рассказывали, что в предстоящие дни на три крупнейших мегаполиса Казахстана – Алматы, Астану и Шымкент – обрушатся дожди с грозами и опасная жара до +34°С.