В Казахстане хотят изменить механизм работы "Нацфонда – детям"

Министр финансов Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса 10 июня 2026 года заявил, что рассматриваются новые механизмы контроля за средствами Национального фонда, а также готовятся изменения в рамках программы "Нацфонд – детям", передает корреспондент Zakon.kz.

Такиев заявил, что часть рекомендаций Высшей аудиторской палаты и депутатов принята в работу, а также проводится анализ по блочному бюджету.

"Положительная сторона – повышение гибкости и оперативности государственных органов. По вопросу возврата 82,8 млрд тенге в Национальный фонд работа будет рассмотрена в рамках формирования республиканского бюджета на 2027 год, а также нормативно закреплен порядок возврата ранее выделенных бюджетных кредитов. Рассматривается возможность отслеживания средств Национального фонда до конечного получателя на базе цифровых систем", – сказал министр.

Он отметил, что в целях обеспечения сохранности средств, ликвидности и получения инвестиционного дохода в интересах получателей совместно с Национальным банком в рамках программы "Нацфонд – детям" прорабатывается механизм управления невостребованными средствами.

"В целом рекомендации депутатов и Высшей аудиторской палаты на контроле правительства. По прошлогодним рекомендациям исполнены 16 из 37, по оставшейся 21 рекомендации работа продолжается, из них 13 планируется исполнить в текущем году. По всем этим вопросам работа будет продолжена", – дополнил Такиев.

Ранее глава Минфина ответил на критику в адрес госдолга Казахстана.