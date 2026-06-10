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Общество

В Казахстане хотят изменить механизм работы "Нацфонда – детям"

Нацфонд - детям, нацфонд детям, национальный фонд - детям, национальный фонд детям, выплаты детям, выплаты детям из национального фонда, выплаты детям из нацфонда, финансовая помощь детям, детские накопления, детские выплаты , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 12:18 Фото: Zakon.kz
Министр финансов Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса 10 июня 2026 года заявил, что рассматриваются новые механизмы контроля за средствами Национального фонда, а также готовятся изменения в рамках программы "Нацфонд – детям", передает корреспондент Zakon.kz.

Такиев заявил, что часть рекомендаций Высшей аудиторской палаты и депутатов принята в работу, а также проводится анализ по блочному бюджету.

"Положительная сторона – повышение гибкости и оперативности государственных органов. По вопросу возврата 82,8 млрд тенге в Национальный фонд работа будет рассмотрена в рамках формирования республиканского бюджета на 2027 год, а также нормативно закреплен порядок возврата ранее выделенных бюджетных кредитов. Рассматривается возможность отслеживания средств Национального фонда до конечного получателя на базе цифровых систем", – сказал министр.

Он отметил, что в целях обеспечения сохранности средств, ликвидности и получения инвестиционного дохода в интересах получателей совместно с Национальным банком в рамках программы "Нацфонд – детям" прорабатывается механизм управления невостребованными средствами.

"В целом рекомендации депутатов и Высшей аудиторской палаты на контроле правительства. По прошлогодним рекомендациям исполнены 16 из 37, по оставшейся 21 рекомендации работа продолжается, из них 13 планируется исполнить в текущем году. По всем этим вопросам работа будет продолжена", – дополнил Такиев.

Ранее глава Минфина ответил на критику в адрес госдолга Казахстана.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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