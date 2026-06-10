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Общество

Более 700 замечаний и ошибок: когда в Казахстане обновят школьные учебники

Школьные учебники, школьные книги, школьный учебник, школьное образование , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 12:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане после сотен замечаний и ошибок пересмотрят школьные учебники. Об этом сегодня, 10 июня 2026 года, заявила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что в последние дни поступают обращения от отдельных издательств и граждан с просьбой разъяснить ситуацию, связанную с обновлением школьных учебников и учебно-методических комплексов.

"На сегодняшний день зафиксировано более 700 замечаний и ошибок различного характера. Среди них – технические, стилистические недочеты, фактологические ошибки, некорректные иллюстрации, несоответствие отдельных материалов учебным программам, использование устаревших подходов и концепций. Особую обеспокоенность вызывают случаи заимствования материалов без должной адаптации к национальному содержанию, ошибочные математические определения и решения задач, наличие произведений, не предусмотренных учебными программами, а также использование некорректных исторических интерпретаций".Аида Балаева

По ее словам, следует учитывать, что ряд действующих учебников не обновлялся значительно дольше установленного цикла.

"Отдельные учебные издания используются уже до девяти лет без существенного пересмотра содержания. В этих условиях своевременное обновление учебников является объективной необходимостью для обеспечения школьников качественными, актуальными и соответствующими государственным образовательным стандартам учебными материалами".Аида Балаева

Также глава МКИ отметила, что качество школьных учебников – это вопрос не отдельных издательств, а вопрос качества образования в стране, а значит и будущего наших детей.

"Учебник должен соответствовать не только формальным требованиям экспертизы, но и современным запросам государства, общества и системы образования. Подчеркну, речь не идет об отмене решений Предметно-экспертной комиссии (ПЭК), которыми ранее были одобрены эти учебники. Мы говорим об ответственности за конечный результат. Образование не терпит формального подхода. Каждый учебник, который попадает в руки ребенка, должен быть качественным, достоверным и соответствовать требованиям времени".Аида Балаева

Таким образом, как подчеркнула Аида Балаева, министерством просвещения планируется поэтапное обновление учебников и обеспечение школ в следующие сроки:

  • до 30 августа 2026 года – учебники для 3-х и 7-х классов,
  • до 1 января 2027 года – учебники для 4-х и 9-х классов,
  • до 1 апреля 2027 года – учебники для 8-х классов.
"Наша цель – обеспечить каждую школу Казахстана современными и содержательно выверенными учебниками, основанными на актуальных знаниях, ценностях единой программы воспитания "Адал азамат" и государственных приоритетах. Именно этого ожидают от нас родители, педагоги и все казахстанское общество".Аида Балаева

26 мая 2026 года министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала об основных изменениях в школьной программе.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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