Более 700 ошибок: какие школьные учебники обновят к новому учебному году в Казахстане

Министерство просвещения Казахстана продолжает работу по утверждению Перечня учебников и обеспечению организаций образования учебниками и учебно-методическими комплексами к 2026-2027 учебному году. Об этом 16 июля 2026 года заявила пресс-служба МП РК, сообщает Zakon.kz.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева все учебники прошли дополнительную экспертизу. Вопрос качества школьных учебников находится на особом контроле правительства.

Как ранее сообщила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, в ходе дополнительной проверки было выявлено более 700 замечаний и ошибок различного характера.

"В связи с этим принято решение провести дополнительную доработку учебников до их утверждения. Главная задача Министерства просвещения – обеспечить каждого школьника качественными, достоверными и современными учебниками, соответствующими государственным образовательным стандартам, новой Конституции Республики Казахстан и актуальным требованиям системы образования", – подчеркнули в пресс-службе МП РК в четверг.

Отмечается, что совместно с издательствами и экспертным сообществом продолжается работа по устранению выявленных замечаний.

"Дополнительное время необходимо для того, чтобы все учебники соответствовали установленным требованиям качества". Пресс-служба МП РК

При этом, как заверили в ведомстве, обеспечение организаций образования учебниками продолжается в плановом порядке.

"Обновление учебников будет проходить поэтапно. До 30 августа 2026 года будут приобретены учебники для 3-х классов по предметам "Қазақ тілі", "Русский язык", "Математика", "Познание мира", "Литературное чтение", "Музыка", а также учебники по предмету "Всемирная история" для 7-х классов". Пресс-служба МП РК

В ведомстве добавили, что выбор учебников уже проведен педагогами через электронную платформу Etandau.gov.kz.

"На основании их выбора местными исполнительными органами сформированы заявки и направлены издательствам для организации поставок. Одновременно регионы проводят дополнительный закуп учебников для остальных классов с учетом увеличения числа обучающихся и обновления библиотечных фондов". Пресс-служба МП РК

Как ранее отмечала Аида Балаева, дальнейшее обновление учебников также будет проходить поэтапно: до 1 января 2027 года – для 4-х и 9-х классов, до 1 апреля 2027 года – для 8-х классов.

"Министерство просвещения совместно с местными исполнительными органами, издательствами и экспертами принимает все необходимые меры, чтобы школьники своевременно получили качественные и современные учебники к новому учебному году", – заключили в пресс-службе МП РК.

10 июня 2026 года стало известно, что в Казахстане после сотен замечаний и ошибок пересмотрят школьные учебники. Как подчеркнула заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, учебник должен соответствовать не только формальным требованиям экспертизы, но и современным запросам государства, общества и системы образования.