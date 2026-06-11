К такому горизонту надо стремиться – в Минтруда прокомментировали высокие пороги достаточности

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 11 июня 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировала обновленные пороги достаточности для использования пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у вице-министра, для кого именно обновлены пороги достаточности, поскольку действительно нуждающиеся в использовании пенсионных люди не могут позволить себе их направить на необходимые нужды.

"Основная цель пенсионных накоплений – обеспечить пенсию к старости. Если вы говорите о порогах минимальной достаточности, то речь идет о том, что это тот горизонт, к которому надо стремиться", – заявила Виктория Шегай.

Представители СМИ уточнили у спикера, велись ли подсчеты, сколько должен зарабатывать человек с 20 лет, чтобы иметь возможность воспользоваться пенсионными накоплениями. Однако представитель Минтруда в ответ повторила вышесказанное.

"Повторяю, основная цель порогов минимальной достаточности – обозначить горизонт необходимой минимальной суммы пенсионных накоплений, чтобы получить в 63 года достаточную пенсию", – добавила Виктория Шегай.

Ранее Виктория Шегай сказала, что 30% от сформированных пенсионных накоплений – это инвестдоходы.