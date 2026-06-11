#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

К такому горизонту надо стремиться – в Минтруда прокомментировали высокие пороги достаточности

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 11 июня 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировала обновленные пороги достаточности для использования пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у вице-министра, для кого именно обновлены пороги достаточности, поскольку действительно нуждающиеся в использовании пенсионных люди не могут позволить себе их направить на необходимые нужды.

"Основная цель пенсионных накоплений – обеспечить пенсию к старости. Если вы говорите о порогах минимальной достаточности, то речь идет о том, что это тот горизонт, к которому надо стремиться", – заявила Виктория Шегай.

Представители СМИ уточнили у спикера, велись ли подсчеты, сколько должен зарабатывать человек с 20 лет, чтобы иметь возможность воспользоваться пенсионными накоплениями. Однако представитель Минтруда в ответ повторила вышесказанное.

"Повторяю, основная цель порогов минимальной достаточности – обозначить горизонт необходимой минимальной суммы пенсионных накоплений, чтобы получить в 63 года достаточную пенсию", – добавила Виктория Шегай.

Ранее Виктория Шегай сказала, что 30% от сформированных пенсионных накоплений – это инвестдоходы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал
12:55, Сегодня
Кому в Казахстане повысят зарплату
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
13:36, 10 июня 2026
Должен зарабатывать полмиллиона? В Минтруда прокомментировали повышение порогов достаточности
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
14:11, 04 июня 2026
Когда опубликуют новые пороги достаточности – названа дата
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер об обращении Асаубаевой
14:14, Сегодня
"Шахматы не приоритетный вид спорта": инспектор ФИДЕ о скандале вокруг Асаубаевой
Асу Алмабаев
14:03, Сегодня
Алмабаев "переедет" обидчика бойцов из Казахстана в Баку: что даст Асу бой с Джонсоном
Сборная Казахстана начинает новый цикл: чего ждать от команды Байсуфинова в Лиге наций
13:46, Сегодня
Казахстанские футболисты начинают новый цикл: чего ждать от команды Байсуфинова в Европе
&quot;Интеллект не в приоритете?&quot;: Асаубаева удивилась отношению министерства спорта к шахматам
13:13, Сегодня
"Интеллект не в приоритете?": Асаубаева удивилась отношению министерства спорта к шахматам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: