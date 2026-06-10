Добыча казахстанской нефти упадет в ближайшие 10 лет – Минэнерго

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал качество производимого в Казахстане бензина, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты выразили мнение, что цена топлива не соответствует его качеству.

"По качеству я не соглашусь. Те виды топлива, которые выпускают наши три НПЗ, соответствуют всем стандартам. В случае необходимости я готов устроить пресс-тур, где при вас сделают (бензин), и тестовая лаборатория покажет качество, которое отвечает всем требованиям", – сказал Аккенженов.

Что касается цены, то, по его словам, фундаментальных факторов ее роста очень много. И один из них – тренд на снижение добычи нефти.

"Есть мировые тренды, есть и внутренние спрос и предложение. Мы не можем продавать продукцию по цене ниже себестоимости. Нефти в Казахстане больше не становится. Мы видим, что у нас драматически снизилась добыча по Кызылординской области, снижается по Актюбинской области. Был прирост по Тенгизу, но Казахстан в какой-то момент дойдет до своего плата добычи. И дальше будет тренд на спад. Это произойдет в ближайшие 10 лет", – добавил министр.

Ранее глава Минэнерго прокомментировал повышение цен на бензин.