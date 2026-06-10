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Общество

Какие перекрестки в Астане закроют на ремонт с 10 по 15 июня

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 17:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане временно закроют пересечение ряда улиц. Об этом сегодня, 10 июня 2026 года, проинформировали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что движение автотранспортных средств будет временно перекрыто из-за проведения работ по замене дефектного асфальтного покрытия.

Как уточнили в акимате Астаны, ограничения будут действовать на следующих перекрестках:

  • Ж. Нажемеденова /К. Куанышбаева – с 21:00 10 июня до 07:00 11 июня;
  • Ж. Нажемеденова / К. Аманжолова – с 21:00 12 июня до 07:00 13 июня;
  • Ж. Нажемеденова / С.Нурмагамбетова – с 21:00 13 июня до 07:00 14 июня;
  • С. Нурмагамбетова / А. Байтурсынова – с 21:00 14 июня до 07:00 15 июня.
схемы перекрытий, перекрестки, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 17:05

Фото: 2ГИС

"Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов", – призвали жителей и гостей власти города.

Ранее автовладельцев Астаны предупредили о проверках и эвакуации машин.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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