В Астане с 17 июня частично закроют важную транспортную развязку

В Астане до конца июня 2026 года закроют участок транспортной развязки пр. Мангилик Ел и ул. Сыганак, сообщает Zakon.kz.

О перекрытии важной и загруженной транспортной артерии столицы объявили власти.

"В связи с проведением дорожных работ на транспортной развязке пр. Мангилик Ел/ул. Сыганак с 17 по 30 июня текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке", – сообщили в пресс-службе акимата Астаны сегодня.

При этом отмечается, что движение будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

С 16 июня 2026 года в Астане ввели ограничения на участке пр. Улы Дала (один из самых крупных и протяженных проспектов в левобережной части города).