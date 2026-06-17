#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В Астане с 17 июня частично закроют важную транспортную развязку

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 16:20 Фото: pixabay
В Астане до конца июня 2026 года закроют участок транспортной развязки пр. Мангилик Ел и ул. Сыганак, сообщает Zakon.kz.

О перекрытии важной и загруженной транспортной артерии столицы объявили власти.

"В связи с проведением дорожных работ на транспортной развязке пр. Мангилик Ел/ул. Сыганак с 17 по 30 июня текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке", – сообщили в пресс-службе акимата Астаны сегодня.

При этом отмечается, что движение будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

схема перекрытия дороги в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 16:20

Фото: gov.kz

С 16 июня 2026 года в Астане ввели ограничения на участке пр. Улы Дала (один из самых крупных и протяженных проспектов в левобережной части города).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
01:15, 13 июля 2024
Важную развязку на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык перекрыли в Астане
перекрытие дороги из-за ремонта
15:32, 08 июня 2024
Очередной участок дороги перекроют в Астане
В Астане перекроют важный участок проспекта Кабанбай батыра
22:02, 28 мая 2024
В Астане перекроют важный участок проспекта Кабанбай батыра
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Узбекистана по футболу внесла изменения в заявку на чемпионат мира
16:52, Сегодня
Сборная Узбекистана по футболу внесла изменения в заявку на чемпионат мира
Стало известно, кто из судей обслужит матчи &quot;Шахтёра&quot;, &quot;Тараза&quot; и &quot;Турана&quot; в Первой лиге
16:40, Сегодня
Стало известно, кто из судей обслужит матчи "Шахтёра", "Тараза" и "Турана" в Первой лиге
Сабыржан Аккалыков
16:29, Сегодня
Эксперт Робинсон назвал "главное оружие" Аккалыкова перед боем с Умматалиевым на ЭКМ
Определилась соперница Рыбакиной в Берлине
16:12, Сегодня
Определилась соперница Елены Рыбакиной в стартовом матче на турнире WTA 500 в Берлине
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: