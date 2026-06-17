В Астане с 17 июня частично закроют важную транспортную развязку
Фото: pixabay
В Астане до конца июня 2026 года закроют участок транспортной развязки пр. Мангилик Ел и ул. Сыганак, сообщает Zakon.kz.
О перекрытии важной и загруженной транспортной артерии столицы объявили власти.
"В связи с проведением дорожных работ на транспортной развязке пр. Мангилик Ел/ул. Сыганак с 17 по 30 июня текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке", – сообщили в пресс-службе акимата Астаны сегодня.
При этом отмечается, что движение будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
С 16 июня 2026 года в Астане ввели ограничения на участке пр. Улы Дала (один из самых крупных и протяженных проспектов в левобережной части города).
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript