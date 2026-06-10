Экологическая акция объединила сотни жителей Курчатова

Горожане очистили набережную и территорию исторического объекта "Белый балкон", внося вклад в сохранение одной из главных природных достопримечательностей города.

10 июня в городе Курчатове области Абай прошла экологическая акция "Чистый Иртыш начинается с чистого берега", объединившая представителей общественных организаций, предприятий, молодежь, волонтеров и неравнодушных жителей города. Основной целью мероприятия стала очистка и благоустройство прибрежной зоны Иртыша – одной из ключевых общественных территорий Курчатова.

Местом проведения акции стали городская набережная и исторический объект "Белый балкон", который давно считается одной из визитных карточек города. Именно здесь жители и гости Курчатова могут насладиться панорамным видом на Иртыш и провести время на свежем воздухе.

В экологической инициативе приняли участие более 130 человек. Участники собрали и вывезли накопившийся мусор, привели в порядок общественные пространства и прибрежную территорию. По словам организаторов, подобные мероприятия способствуют не только улучшению санитарного состояния города, но и формированию экологической ответственности среди населения.

Директор Молодежного ресурсного центра города Курчатова Айжан Мусатаева отметила, что участие в таких акциях помогает воспитывать бережное отношение к окружающей среде и родному городу.

"Экологическая культура начинается с личной ответственности каждого человека. Когда жители объединяются ради общего дела, это формирует осознанное отношение к природе и городскому пространству", – подчеркнула она.

Председатель Совета ветеранов города Курчатова Галымжан Жумадилов считает, что забота о природе является важной частью сохранения связи поколений.

"Любовь к родной земле проявляется в конкретных делах. Мы должны передавать молодому поколению уважительное отношение к окружающей среде и ответственность за сохранение природного богатства нашего края", – отметил он.

Член Общественного совета города Курчатова Любовь Киселева подчеркнула, что экологические инициативы играют важную роль в развитии городской среды.

"Берег Иртыша – это не только место отдыха, но и лицо нашего города. От того, насколько бережно мы относимся к нему сегодня, зависит комфорт и благополучие будущих поколений", – сказала она.

Участники акции отметили, что набережная Иртыша остается одним из самых посещаемых общественных пространств города, объединяющим жителей разных возрастов. Поэтому вопросы благоустройства и поддержания чистоты береговой линии сохраняют свою актуальность.

Экологическая акция в Курчатове стала частью масштабной кампании по санитарной очистке населенных пунктов области. С 4 апреля по 30 мая текущего года во всех городах и районах региона проводились работы по благоустройству и наведению порядка.

За этот период в субботниках приняли участие 233 471 человек, было задействовано 3 987 организаций и 1 784 единицы техники. В ходе мероприятий очищено 21 272 двора, приведены в порядок 523 парка и сквера, а также вывезено 25 559 тонн твердых бытовых отходов.