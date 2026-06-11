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Общество

"Бутылочное горлышко" для водителей: кого ловили полицейские ночью в Алматы

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 09:14 Фото: Zakon.kz
"Бутылочное горлышко" устроила полиция Алматы на одном из магистральных участков города и поделилась итогами короткой отработки, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) рассказали, что ночью на одном из ключевых транспортных коридоров города – проспекте Абая, в восточном и западном направлениях – сотрудники развернули фильтрационный пост с применением так называемого метода "бутылочного горлышка".

"Цель мероприятия – усиленный контроль за дорожной безопасностью, выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, включая управление транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также эксплуатацию технически неисправного и тонированного транспорта", – пояснили ДП.

В рамках мероприятия проводилась проверка транспортных средств. К работе привлекли эвакуаторы, а также кинологические подразделения со служебной собакой.

Только за одну ночь на указанном участке пресекли более 70 административных правонарушений.

О внедрении нового формата контроля дорожной безопасности – фильтрационных постов по принципу "бутылочного горлышка" – в полиции города сообщали в апреле 2026 года. Этот метод позволяет замедлить транспортный поток и обеспечить выборочную проверку водителей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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