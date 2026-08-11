Изменилось ли количество заявок на ипотеку после повышения порогов достаточности

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова 11 августа 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировала повышение порогов достаточности для изъятия пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, речь идет о возможном влиянии повышения порогов на количество поданных казахстанцами ипотечных заявок.

"Увеличение порогов пенсионных накоплений сильно не повлияло на притоки "Отбасы банка". Темп прироста составил более 20% в сравнении с прошлым годом, 800 млрд тенге с начала года. Большинство пенсионных накоплений использовались на жилищных строительно-сберегательных депозитах, где человек выстраивает свою накопительную историю. Поэтому в июле-августе мы даже видим увеличение количества заявок в конце августа. Мы называем это "эффект 1 сентября" – люди, которые годами копили своим детям. Это все – люди, которые копили 50% на 50%. Это не участники госпрограмм, они вкладывали собственные средства. Никаких колебаний в связи с повышенными порогами достаточности мы не наблюдаем", – сказала Ибрагимова.

Также она заверила, что не увеличилось и количество отказов на ипотечные заявки.

"Количество отказов осталось на том же уровне. Отказы у нас делает скоринговая система самостоятельно. Она делает расчеты больше исходя из вашей предыдущей кредитной истории – задолженности, просрочки", – добавила Ибрагимова.

Пороги достаточности были повышены в Казахстане 6 июня 2026 года.