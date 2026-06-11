Подросток из Конаева избежал наказания за агрессивную фотосессию с памятником к фильму "Меня зовут Кожа"

Суд рассмотрел административное дело в отношении школьника, который устроил скандальную фотосессию у памятника писателю Бердибеку Сокпакбаеву и персонажам его знаменитой повести "Меня зовут Кожа". Однако его не стали наказывать, сообщает Zakon.kz.

В мае 2026 года в соцсетях появилась серия фотографий подростка, который устроил агрессивную фотосессию с новыми памятниками в Конаеве. На кадрах видно, как он позирует, будто собирается ударить кулаком скульптуру писателя Бердибека Сокпакбаева, а другие памятники, посвященные персонажам его знаменитой повести "Меня зовут Кожа", душит. Тогда эти снимки вызвали широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию.

Стало известно, что личность хулигана была установлена и в отношении его составлено административное дело по ч. 1 ст. 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство").

"19 мая 2026 года около 16:00 несовершеннолетний К., 2009 года рождения, находясь в Центральном парке имени Бердибека Сокпакбаева города Конаева, взобрался на памятник и совершил действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, выражающие неуважение к окружающим. В суде он пояснил, что хулиганских побуждений у него не было, а лишь хотел сфотографироваться в необычном ракурсе, полностью признал свою вину и выразил искреннее раскаяние", – рассказали в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Конаева Алматинской области.

Постановлением суда несовершеннолетний признан виновным. Однако при принятии решения суд учел в качестве смягчающих обстоятельств то, что правонарушитель остался без попечения родителей, положительную характеристику с места учебы, а также совершение правонарушения впервые и его искреннее раскаяние.

"На основании данных обстоятельств и учитывая несовершеннолетний возраст, суд в соответствии со ст. 68 и 69 КоАП РК принял решение об освобождении его от административной ответственности с применением меры воспитательного воздействия в виде разъяснения закона". СМАС Конаева

Постановление суда вступило в законную силу.

В Астане ранее привлекли к ответственности авторов скандального видеоролика, снятого в прозрачном общественном туалете одного из парков. За мелкое хулиганство и неуважение к обществу блогеров из TikTok отправили под административный арест.