Подросток из Конаева избежал наказания за агрессивную фотосессию с памятником к фильму "Меня зовут Кожа"
В мае 2026 года в соцсетях появилась серия фотографий подростка, который устроил агрессивную фотосессию с новыми памятниками в Конаеве. На кадрах видно, как он позирует, будто собирается ударить кулаком скульптуру писателя Бердибека Сокпакбаева, а другие памятники, посвященные персонажам его знаменитой повести "Меня зовут Кожа", душит. Тогда эти снимки вызвали широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию.
Стало известно, что личность хулигана была установлена и в отношении его составлено административное дело по ч. 1 ст. 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство").
"19 мая 2026 года около 16:00 несовершеннолетний К., 2009 года рождения, находясь в Центральном парке имени Бердибека Сокпакбаева города Конаева, взобрался на памятник и совершил действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, выражающие неуважение к окружающим. В суде он пояснил, что хулиганских побуждений у него не было, а лишь хотел сфотографироваться в необычном ракурсе, полностью признал свою вину и выразил искреннее раскаяние", – рассказали в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Конаева Алматинской области.
Постановлением суда несовершеннолетний признан виновным. Однако при принятии решения суд учел в качестве смягчающих обстоятельств то, что правонарушитель остался без попечения родителей, положительную характеристику с места учебы, а также совершение правонарушения впервые и его искреннее раскаяние.
"На основании данных обстоятельств и учитывая несовершеннолетний возраст, суд в соответствии со ст. 68 и 69 КоАП РК принял решение об освобождении его от административной ответственности с применением меры воспитательного воздействия в виде разъяснения закона".СМАС Конаева
Постановление суда вступило в законную силу.
В Астане ранее привлекли к ответственности авторов скандального видеоролика, снятого в прозрачном общественном туалете одного из парков. За мелкое хулиганство и неуважение к обществу блогеров из TikTok отправили под административный арест.