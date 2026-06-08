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События

Пикантный ролик в прозрачном туалете Астаны обернулся для авторов арестом

авторов пикантного видео из прозрачного туалета осудили в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 19:10 Фото: Facebook/Ерлан Сакенов
В Астане привлекли к ответственности авторов скандального видеоролика, снятого в прозрачном общественном туалете одного из парков. За мелкое хулиганство и неуважение к обществу блогеров из TikTok отправили под административный арест, передает Zakon.kz.

О громком судебном решении 8 июня 2026 года сообщили в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Астаны. На рассмотрение поступили материалы в отношении граждан Ш. и Н., чьи действия были квалифицированы по части 1 статьи 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство").

"Судом установлено, что Ш. и Н., умышленно не воспользовавшись функцией автоматического затемнения стекла, обеспечивающей приватность, имитировали процесс пользования туалетом, демонстрируя свое поведение окружающим. Кроме того, в общественном месте они использовали нецензурную брань, чем нарушили общественный порядок и вызвали общественный резонанс", – пояснили в столичном суде.

Поскольку правонарушение было совершено ими впервые, молодые люди полностью признали свою вину. Помимо их собственных объяснений, вина нарушителей была исчерпывающе доказана видеозаписью с места происшествия, рапортом инспектора и протоколом об административном правонарушении.

В ходе заседаний было подчеркнуто, что подобные действия якобы нанесли серьезный репутационный урон имиджу города.

"Указанные действия получили широкое распространение в сети Интернет, вызвали общественный резонанс и сформировали негативное общественное восприятие объекта общественной инфраструктуры, что, по мнению суда, затрагивает авторитет местных исполнительных органов, обеспечивающих его функционирование", – сообщили в суде.

В итоге постановлением суда граждане Ш. и Н. были признаны виновными, им назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 5 суток. На данный момент постановления суда еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами.

Ранее сообщалось, что в центре Шымкента произошел инцидент в одном из новых общественных туалетов – мужчина повредил элементы интерьера в санитарной комнате.

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Канат Болысбек
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