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Право

Обнародован Комплексный план повышения доходов населения

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Правительство Казахстана постановлением от 10 июня 2026 года утвердило Комплексный план по повышению доходов населения на 2026-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Необходимость принятия Комплексного плана обусловлена устойчивым разрывом между ростом экономики и динамикой реальных доходов населения. Несмотря на положительные макроэкономические показатели, значительная часть граждан сталкивается со снижением покупательной способности из-за инфляционного давления, высокой долговой нагрузки и неравномерного распределения доходов.

Повышение доходов населения в Казахстане требует комплексных экономических и социальных мер, говорится в документе.

В плане говорится о господдержке предпринимательства.

Государственная поддержка предпринимательства оказывает положительное влияние на рост доходов бизнеса, налоговых поступлений и фонда оплаты труда. Наиболее эффективными финансовыми мерами являются субсидирование микрокредитов микрофинансовых организаций (далее – МФО), грантовое и лизинговое финансирование, которые достигли высоких показателей выполнения обязательств перед государством:

  • по росту налоговых поступлений: субсидирование микрокредитов МФО – 199%, гранты – 96%, лизинг – 257%;
  • по росту доходов: субсидирование микрокредитов МФО – 230%, гранты – 400%, лизинг – 213%;
  • по росту количества работников: субсидирование микрокредитов МФО – 19%, гранты – 38%, лизинг – 25%;
  • по росту производительности труда: субсидирование микрокредитов МФО – 348%, гранты – 157%, лизинг – 270%;
  • по росту фонда оплаты труда: субсидирование микрокредитов МФО – 379%, гранты – 231%, лизинг – 144%.

Вместе с тем эффект по занятости и производительности неоднороден, а в ряде отраслей, включая агропромышленный комплекс (АПК), сохраняется низкий уровень оплаты труда.

Указывается, что со стороны бизнеса должны исполняться не только налоговые обязательства, связанные с получением государственной поддержки, но и обязательства по улучшению условий труда и повышению доходов работников.

В этой связи целесообразны усиление адресности мер поддержки и внедрение встречных обязательств бизнеса, включая повышение заработной платы, создание качественных рабочих мест, подготовку кадров и повышение производительности труда. Дополнительно необходимо обеспечить цифровую интеграцию сервисов мониторинга (Baqylauda) для повышения прозрачности, контроля и результативности мер поддержки.

Предлагаемые механизмы:

  • установление обязательного минимального уровня медианной заработной платы у получателей субсидий (например, не ниже медианы по региону либо не ниже коэффициента к минимальной заработной плате);
  • поэтапный рост медианной заработной платы как условие сохранения доступа к субсидиям и льготному финансированию;
  • контроль выполнения обязательства по медиане, а не по средней заработной плате.

Комплексным планом предусмотрены меры по сокращению дифференциации заработных плат, а также общее повышение как минимальной заработной платы, так и оплаты труда в отдельных секторах.

Реализация Комплексного плана охватывает мероприятия по следующим 6 направлениям:

  • повышение заработной платы;
  • создание качественных рабочих мест;
  • развитие человеческого капитала и повышение занятости;
  • снижение инфляции и рост реальных доходов;
  • налоговые и социальные меры;
  • снижение долговой нагрузки и улучшение финансовой активности населения.

Направление 1. Повышение заработной платы предусматривает:

  • Внесение предложений по повышению минимальной заработной платы.
  • Увеличение средней заработной платы производственного персонала субъектов естественных монополий в коммунальной сфере.
  • Выработка подходов по установлению часовой оплаты труда в дифференцированных секторах экономики.
  • Повышение доходов наемных работников и обеспечение занятости путем выполнения встречных обязательств бизнеса перед государством через увеличение доли фонда оплаты труда и создание новых и сохранение текущих рабочих мест.
  • Реализация системных мер социального партнерства по вопросам регулирования трудовых отношений в рамках отраслевых и региональных соглашений.
  • Распространение положительного опыта корпоративной социальной ответственности бизнеса.
  • Проведение встреч с руководителями крупных, средних профильных частных предприятий по повышению заработной платы производственного персонала на уровень инфляции +2-3% с закреплением в коллективных договорах предприятий.
  • Рассмотрение вопроса повышения заработной платы гражданских служащих.
  • Разработка предложений по улучшению условий оплаты труда с учетом пилотного проекта по внедрению горизонтального карьерного продвижения государственных служащих и др.

Направление 2. Создание качественных рабочих мест включает, в частности:

  • Увеличение количества качественных рабочих мест в разрезе основных видов экономической деятельности до 3,8 млн человек к 2029 году.
  • Создание рабочих мест в рамках запуска и реализации 17 крупных кластерных проектов, определенных правительством.
  • Создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов в АПК.
  • Реализация социальных инвестиционных проектов крупными нефтегазовыми горно- металлургическими компаниями.
  • Обеспечение населения трудоустройством в рамках национальных проектов; свободных вакансий в рамках электронной биржи труда; создания рабочих мест в рамках частных инициатив; субсидируемых рабочих мест.
  • Усиление работы по передаче государственного имущества в аренду МСБ с учетом расходов на его содержание и др.

Направление 3. Развитие человеческого капитала и повышение занятости предусматривает:

  • Подготовка кадров в организациях ТиПО в соответствии с потребностями реального сектора.
  • Расширение спектра взаимодействия долгосрочного партнерства организаций ТиПО с предприятиями для увеличения охвата студентов дуальным обучением.
  • Развитие института наставничества на предприятиях и в организациях, в том числе в рамках проекта "Молодежная практика".

Направление 4. Снижение инфляции и рост реальных доходов

  • Организация "зеленого коридора" для приоритетной и бесперебойной поставки СЗПТ в межсезонный и пиковый периоды.
  • Осуществление контроля за соблюдением 15% торговой надбавки на СЗПТ.
  • Сдерживание тарифов на пассажирские перевозки.
  • Cнижение тарифа на железнодорожные перевозки СЗПТ на 36%.
  • Проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок.
  • Формирование стабилизационных фондов социально значимых продовольственных товаров.
  • Осуществление товарных интервенций для стабилизации цен на потребительском рынке.
  • Введение дополнительных регуляторных мер, направленных на стимулирование кредитования бизнеса со стороны БВУ.

Направление 5. Налоговые и социальные меры

  • Проработка вопроса по восстановлению полного налогового вычета по ипотечным процентам с 2029 года.
  • Проактивное применение инструментов социальной поддержки в отношении семей с доходами ниже черты бедности.
  • Реализация проактивного формата оказания социальной поддержки граждан через "социальный кошелек".
  • Выработка предложений по совершенствованию мер государственной поддержки субъектов социального предпринимательства.
  • Реструктуризация займов субъектов социального предпринимательства с субсидированием части ставки вознаграждения в размере до 50 % номинальной ставки, но не более 24 % годовых.
  • Обеспечение отдельных категорий граждан бесплатными лекарственными средствами в рамках ГОБМП.

Направление 6. Снижение долговой нагрузки и улучшение финансовой активности населения

  • Урегулирование просроченной задолженности граждан по потребительским кредитам в банках и МФО.
  • Обеспечение функционирования на площадке банковского и микрофинансового омбудсманов единой платформы коллективного урегулирования задолженности по потребительским беззалоговым займам.
  • Пересмотр методики расчета предельного уровня годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по потребительским кредитам.
  • Совершенствование системы гарантирования образовательных кредитов.
  • Внедрение стандартизированного ключевого информационного документа по финансовым продуктам для обеспечения сопоставимости условий и осознанного выбора гражданами.
  • Введение требований по предотвращению недобросовестных практик при предоставлении финансовых услуг, включая навязывание дополнительных услуг, сокрытие существенных условий.
  • Проведение разъяснительной работы среди населения по активному участию на фондовых рынках.
  • Внедрение оценки пригодности потребительских займов с учетом платежеспособности, долговой нагрузки и признаков повышенного риска мошенничества.
  • Сокращение перечня комиссий и иных платежей, подлежащих взиманию при выдаче и обслуживании банковского займа физического лица.
  • Упрощение процедуры банкротства физических лиц из социально уязвимых слоев населения.
  • Реализация механизма проактивного банкротства физических лиц.

В результате реализации Комплексного плана ожидается:

  • Повышение заработной платы с целью увеличения реальных доходов работников в среднем на 10%.
  • Обеспечение роста доходов населения на уровне выше "инфляция + 2-3%", особенно у низко- и среднеоплачиваемых групп, способствующее сокращению разрыва между различными слоями населения.
  • Создание качественных рабочих мест, основанных на современных технологиях и квалифицированных кадрах, которые способствуют повышению эффективности производства, ежегодно до 240 тыс.
  • Повышение качества человеческого капитала с формированием профессиональных и цифровых навыков, востребованных в экономике, и увеличение охвата дуального обучения с заключением до 600 меморандумов с предприятиями.
  • Выдача свыше 30 тыс. бюджетных микрокредитов в сельской местности.
  • Развитие предпринимательства, самозанятости как источников новых рабочих мест со среднегодовым темпом роста качественных рабочих мест – 10%.
  • Снижение темпов инфляции до 5-7% к 2029 году.
  • Стабилизация цен на основные товары и услуги с соблюдением 15% торговой надбавки на СЗПТ.
  • Уровень обеспеченности продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) не менее 88% в 2029 году.
  • Доведение доли востребованных профессий, охваченных профессиональными стандартами, к 2029 году до 90%.
  • Повышение производительности труда в сельском хозяйстве до 8,2 млн тенге в 2029 году.
  • Снижение доли расходов на продовольственные товары в структуре денежных расходов населения до 40% в 2029 году.

Постановление введено в действие с 10 июня.

Ранее об актуализации Комплексного плана повышения доходов населения до 2029 года рассказал первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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