Обнародован Комплексный план повышения доходов населения
Необходимость принятия Комплексного плана обусловлена устойчивым разрывом между ростом экономики и динамикой реальных доходов населения. Несмотря на положительные макроэкономические показатели, значительная часть граждан сталкивается со снижением покупательной способности из-за инфляционного давления, высокой долговой нагрузки и неравномерного распределения доходов.
Повышение доходов населения в Казахстане требует комплексных экономических и социальных мер, говорится в документе.
В плане говорится о господдержке предпринимательства.
Государственная поддержка предпринимательства оказывает положительное влияние на рост доходов бизнеса, налоговых поступлений и фонда оплаты труда. Наиболее эффективными финансовыми мерами являются субсидирование микрокредитов микрофинансовых организаций (далее – МФО), грантовое и лизинговое финансирование, которые достигли высоких показателей выполнения обязательств перед государством:
- по росту налоговых поступлений: субсидирование микрокредитов МФО – 199%, гранты – 96%, лизинг – 257%;
- по росту доходов: субсидирование микрокредитов МФО – 230%, гранты – 400%, лизинг – 213%;
- по росту количества работников: субсидирование микрокредитов МФО – 19%, гранты – 38%, лизинг – 25%;
- по росту производительности труда: субсидирование микрокредитов МФО – 348%, гранты – 157%, лизинг – 270%;
- по росту фонда оплаты труда: субсидирование микрокредитов МФО – 379%, гранты – 231%, лизинг – 144%.
Вместе с тем эффект по занятости и производительности неоднороден, а в ряде отраслей, включая агропромышленный комплекс (АПК), сохраняется низкий уровень оплаты труда.
Указывается, что со стороны бизнеса должны исполняться не только налоговые обязательства, связанные с получением государственной поддержки, но и обязательства по улучшению условий труда и повышению доходов работников.
В этой связи целесообразны усиление адресности мер поддержки и внедрение встречных обязательств бизнеса, включая повышение заработной платы, создание качественных рабочих мест, подготовку кадров и повышение производительности труда. Дополнительно необходимо обеспечить цифровую интеграцию сервисов мониторинга (Baqylauda) для повышения прозрачности, контроля и результативности мер поддержки.
Предлагаемые механизмы:
- установление обязательного минимального уровня медианной заработной платы у получателей субсидий (например, не ниже медианы по региону либо не ниже коэффициента к минимальной заработной плате);
- поэтапный рост медианной заработной платы как условие сохранения доступа к субсидиям и льготному финансированию;
- контроль выполнения обязательства по медиане, а не по средней заработной плате.
Комплексным планом предусмотрены меры по сокращению дифференциации заработных плат, а также общее повышение как минимальной заработной платы, так и оплаты труда в отдельных секторах.
Реализация Комплексного плана охватывает мероприятия по следующим 6 направлениям:
- повышение заработной платы;
- создание качественных рабочих мест;
- развитие человеческого капитала и повышение занятости;
- снижение инфляции и рост реальных доходов;
- налоговые и социальные меры;
- снижение долговой нагрузки и улучшение финансовой активности населения.
Направление 1. Повышение заработной платы предусматривает:
- Внесение предложений по повышению минимальной заработной платы.
- Увеличение средней заработной платы производственного персонала субъектов естественных монополий в коммунальной сфере.
- Выработка подходов по установлению часовой оплаты труда в дифференцированных секторах экономики.
- Повышение доходов наемных работников и обеспечение занятости путем выполнения встречных обязательств бизнеса перед государством через увеличение доли фонда оплаты труда и создание новых и сохранение текущих рабочих мест.
- Реализация системных мер социального партнерства по вопросам регулирования трудовых отношений в рамках отраслевых и региональных соглашений.
- Распространение положительного опыта корпоративной социальной ответственности бизнеса.
- Проведение встреч с руководителями крупных, средних профильных частных предприятий по повышению заработной платы производственного персонала на уровень инфляции +2-3% с закреплением в коллективных договорах предприятий.
- Рассмотрение вопроса повышения заработной платы гражданских служащих.
- Разработка предложений по улучшению условий оплаты труда с учетом пилотного проекта по внедрению горизонтального карьерного продвижения государственных служащих и др.
Направление 2. Создание качественных рабочих мест включает, в частности:
- Увеличение количества качественных рабочих мест в разрезе основных видов экономической деятельности до 3,8 млн человек к 2029 году.
- Создание рабочих мест в рамках запуска и реализации 17 крупных кластерных проектов, определенных правительством.
- Создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов в АПК.
- Реализация социальных инвестиционных проектов крупными нефтегазовыми горно- металлургическими компаниями.
- Обеспечение населения трудоустройством в рамках национальных проектов; свободных вакансий в рамках электронной биржи труда; создания рабочих мест в рамках частных инициатив; субсидируемых рабочих мест.
- Усиление работы по передаче государственного имущества в аренду МСБ с учетом расходов на его содержание и др.
Направление 3. Развитие человеческого капитала и повышение занятости предусматривает:
- Подготовка кадров в организациях ТиПО в соответствии с потребностями реального сектора.
- Расширение спектра взаимодействия долгосрочного партнерства организаций ТиПО с предприятиями для увеличения охвата студентов дуальным обучением.
- Развитие института наставничества на предприятиях и в организациях, в том числе в рамках проекта "Молодежная практика".
Направление 4. Снижение инфляции и рост реальных доходов
- Организация "зеленого коридора" для приоритетной и бесперебойной поставки СЗПТ в межсезонный и пиковый периоды.
- Осуществление контроля за соблюдением 15% торговой надбавки на СЗПТ.
- Сдерживание тарифов на пассажирские перевозки.
- Cнижение тарифа на железнодорожные перевозки СЗПТ на 36%.
- Проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок.
- Формирование стабилизационных фондов социально значимых продовольственных товаров.
- Осуществление товарных интервенций для стабилизации цен на потребительском рынке.
- Введение дополнительных регуляторных мер, направленных на стимулирование кредитования бизнеса со стороны БВУ.
Направление 5. Налоговые и социальные меры
- Проработка вопроса по восстановлению полного налогового вычета по ипотечным процентам с 2029 года.
- Проактивное применение инструментов социальной поддержки в отношении семей с доходами ниже черты бедности.
- Реализация проактивного формата оказания социальной поддержки граждан через "социальный кошелек".
- Выработка предложений по совершенствованию мер государственной поддержки субъектов социального предпринимательства.
- Реструктуризация займов субъектов социального предпринимательства с субсидированием части ставки вознаграждения в размере до 50 % номинальной ставки, но не более 24 % годовых.
- Обеспечение отдельных категорий граждан бесплатными лекарственными средствами в рамках ГОБМП.
Направление 6. Снижение долговой нагрузки и улучшение финансовой активности населения
- Урегулирование просроченной задолженности граждан по потребительским кредитам в банках и МФО.
- Обеспечение функционирования на площадке банковского и микрофинансового омбудсманов единой платформы коллективного урегулирования задолженности по потребительским беззалоговым займам.
- Пересмотр методики расчета предельного уровня годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по потребительским кредитам.
- Совершенствование системы гарантирования образовательных кредитов.
- Внедрение стандартизированного ключевого информационного документа по финансовым продуктам для обеспечения сопоставимости условий и осознанного выбора гражданами.
- Введение требований по предотвращению недобросовестных практик при предоставлении финансовых услуг, включая навязывание дополнительных услуг, сокрытие существенных условий.
- Проведение разъяснительной работы среди населения по активному участию на фондовых рынках.
- Внедрение оценки пригодности потребительских займов с учетом платежеспособности, долговой нагрузки и признаков повышенного риска мошенничества.
- Сокращение перечня комиссий и иных платежей, подлежащих взиманию при выдаче и обслуживании банковского займа физического лица.
- Упрощение процедуры банкротства физических лиц из социально уязвимых слоев населения.
- Реализация механизма проактивного банкротства физических лиц.
В результате реализации Комплексного плана ожидается:
- Повышение заработной платы с целью увеличения реальных доходов работников в среднем на 10%.
- Обеспечение роста доходов населения на уровне выше "инфляция + 2-3%", особенно у низко- и среднеоплачиваемых групп, способствующее сокращению разрыва между различными слоями населения.
- Создание качественных рабочих мест, основанных на современных технологиях и квалифицированных кадрах, которые способствуют повышению эффективности производства, ежегодно до 240 тыс.
- Повышение качества человеческого капитала с формированием профессиональных и цифровых навыков, востребованных в экономике, и увеличение охвата дуального обучения с заключением до 600 меморандумов с предприятиями.
- Выдача свыше 30 тыс. бюджетных микрокредитов в сельской местности.
- Развитие предпринимательства, самозанятости как источников новых рабочих мест со среднегодовым темпом роста качественных рабочих мест – 10%.
- Снижение темпов инфляции до 5-7% к 2029 году.
- Стабилизация цен на основные товары и услуги с соблюдением 15% торговой надбавки на СЗПТ.
- Уровень обеспеченности продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) не менее 88% в 2029 году.
- Доведение доли востребованных профессий, охваченных профессиональными стандартами, к 2029 году до 90%.
- Повышение производительности труда в сельском хозяйстве до 8,2 млн тенге в 2029 году.
- Снижение доли расходов на продовольственные товары в структуре денежных расходов населения до 40% в 2029 году.
Постановление введено в действие с 10 июня.
Ранее об актуализации Комплексного плана повышения доходов населения до 2029 года рассказал первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.