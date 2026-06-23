Обнародован Комплексный план повышения доходов населения

Правительство Казахстана постановлением от 10 июня 2026 года утвердило Комплексный план по повышению доходов населения на 2026-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Необходимость принятия Комплексного плана обусловлена устойчивым разрывом между ростом экономики и динамикой реальных доходов населения. Несмотря на положительные макроэкономические показатели, значительная часть граждан сталкивается со снижением покупательной способности из-за инфляционного давления, высокой долговой нагрузки и неравномерного распределения доходов.

Повышение доходов населения в Казахстане требует комплексных экономических и социальных мер, говорится в документе.

В плане говорится о господдержке предпринимательства.

Государственная поддержка предпринимательства оказывает положительное влияние на рост доходов бизнеса, налоговых поступлений и фонда оплаты труда. Наиболее эффективными финансовыми мерами являются субсидирование микрокредитов микрофинансовых организаций (далее – МФО), грантовое и лизинговое финансирование, которые достигли высоких показателей выполнения обязательств перед государством:

по росту налоговых поступлений: субсидирование микрокредитов МФО – 199%, гранты – 96%, лизинг – 257%;

по росту доходов: субсидирование микрокредитов МФО – 230%, гранты – 400%, лизинг – 213%;

по росту количества работников: субсидирование микрокредитов МФО – 19%, гранты – 38%, лизинг – 25%;

по росту производительности труда: субсидирование микрокредитов МФО – 348%, гранты – 157%, лизинг – 270%;

по росту фонда оплаты труда: субсидирование микрокредитов МФО – 379%, гранты – 231%, лизинг – 144%.

Вместе с тем эффект по занятости и производительности неоднороден, а в ряде отраслей, включая агропромышленный комплекс (АПК), сохраняется низкий уровень оплаты труда.

Указывается, что со стороны бизнеса должны исполняться не только налоговые обязательства, связанные с получением государственной поддержки, но и обязательства по улучшению условий труда и повышению доходов работников.

В этой связи целесообразны усиление адресности мер поддержки и внедрение встречных обязательств бизнеса, включая повышение заработной платы, создание качественных рабочих мест, подготовку кадров и повышение производительности труда. Дополнительно необходимо обеспечить цифровую интеграцию сервисов мониторинга (Baqylauda) для повышения прозрачности, контроля и результативности мер поддержки.

Предлагаемые механизмы:

установление обязательного минимального уровня медианной заработной платы у получателей субсидий (например, не ниже медианы по региону либо не ниже коэффициента к минимальной заработной плате);

поэтапный рост медианной заработной платы как условие сохранения доступа к субсидиям и льготному финансированию;

контроль выполнения обязательства по медиане, а не по средней заработной плате.

Комплексным планом предусмотрены меры по сокращению дифференциации заработных плат, а также общее повышение как минимальной заработной платы, так и оплаты труда в отдельных секторах.

Реализация Комплексного плана охватывает мероприятия по следующим 6 направлениям:

повышение заработной платы;

создание качественных рабочих мест;

развитие человеческого капитала и повышение занятости;

снижение инфляции и рост реальных доходов;

налоговые и социальные меры;

снижение долговой нагрузки и улучшение финансовой активности населения.

Направление 1. Повышение заработной платы предусматривает:

Внесение предложений по повышению минимальной заработной платы.

Увеличение средней заработной платы производственного персонала субъектов естественных монополий в коммунальной сфере.

Выработка подходов по установлению часовой оплаты труда в дифференцированных секторах экономики.

Повышение доходов наемных работников и обеспечение занятости путем выполнения встречных обязательств бизнеса перед государством через увеличение доли фонда оплаты труда и создание новых и сохранение текущих рабочих мест.

Реализация системных мер социального партнерства по вопросам регулирования трудовых отношений в рамках отраслевых и региональных соглашений.

Распространение положительного опыта корпоративной социальной ответственности бизнеса.

Проведение встреч с руководителями крупных, средних профильных частных предприятий по повышению заработной платы производственного персонала на уровень инфляции +2-3% с закреплением в коллективных договорах предприятий.

Рассмотрение вопроса повышения заработной платы гражданских служащих.

Разработка предложений по улучшению условий оплаты труда с учетом пилотного проекта по внедрению горизонтального карьерного продвижения государственных служащих и др.

Направление 2. Создание качественных рабочих мест включает, в частности:

Увеличение количества качественных рабочих мест в разрезе основных видов экономической деятельности до 3,8 млн человек к 2029 году.

Создание рабочих мест в рамках запуска и реализации 17 крупных кластерных проектов, определенных правительством.

Создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов в АПК.

Реализация социальных инвестиционных проектов крупными нефтегазовыми горно- металлургическими компаниями.

Обеспечение населения трудоустройством в рамках национальных проектов; свободных вакансий в рамках электронной биржи труда; создания рабочих мест в рамках частных инициатив; субсидируемых рабочих мест.

Усиление работы по передаче государственного имущества в аренду МСБ с учетом расходов на его содержание и др.

Направление 3. Развитие человеческого капитала и повышение занятости предусматривает:

Подготовка кадров в организациях ТиПО в соответствии с потребностями реального сектора.

Расширение спектра взаимодействия долгосрочного партнерства организаций ТиПО с предприятиями для увеличения охвата студентов дуальным обучением.

Развитие института наставничества на предприятиях и в организациях, в том числе в рамках проекта "Молодежная практика".

Направление 4. Снижение инфляции и рост реальных доходов

Организация "зеленого коридора" для приоритетной и бесперебойной поставки СЗПТ в межсезонный и пиковый периоды.

Осуществление контроля за соблюдением 15% торговой надбавки на СЗПТ.

Сдерживание тарифов на пассажирские перевозки.

Cнижение тарифа на железнодорожные перевозки СЗПТ на 36%.

Проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок.

Формирование стабилизационных фондов социально значимых продовольственных товаров.

Осуществление товарных интервенций для стабилизации цен на потребительском рынке.

Введение дополнительных регуляторных мер, направленных на стимулирование кредитования бизнеса со стороны БВУ.

Направление 5. Налоговые и социальные меры

Проработка вопроса по восстановлению полного налогового вычета по ипотечным процентам с 2029 года.

Проактивное применение инструментов социальной поддержки в отношении семей с доходами ниже черты бедности.

Реализация проактивного формата оказания социальной поддержки граждан через "социальный кошелек".

Выработка предложений по совершенствованию мер государственной поддержки субъектов социального предпринимательства.

Реструктуризация займов субъектов социального предпринимательства с субсидированием части ставки вознаграждения в размере до 50 % номинальной ставки, но не более 24 % годовых.

Обеспечение отдельных категорий граждан бесплатными лекарственными средствами в рамках ГОБМП.

Направление 6. Снижение долговой нагрузки и улучшение финансовой активности населения

Урегулирование просроченной задолженности граждан по потребительским кредитам в банках и МФО.

Обеспечение функционирования на площадке банковского и микрофинансового омбудсманов единой платформы коллективного урегулирования задолженности по потребительским беззалоговым займам.

Пересмотр методики расчета предельного уровня годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по потребительским кредитам.

Совершенствование системы гарантирования образовательных кредитов.

Внедрение стандартизированного ключевого информационного документа по финансовым продуктам для обеспечения сопоставимости условий и осознанного выбора гражданами.

Введение требований по предотвращению недобросовестных практик при предоставлении финансовых услуг, включая навязывание дополнительных услуг, сокрытие существенных условий.

Проведение разъяснительной работы среди населения по активному участию на фондовых рынках.

Внедрение оценки пригодности потребительских займов с учетом платежеспособности, долговой нагрузки и признаков повышенного риска мошенничества.

Сокращение перечня комиссий и иных платежей, подлежащих взиманию при выдаче и обслуживании банковского займа физического лица.

Упрощение процедуры банкротства физических лиц из социально уязвимых слоев населения.

Реализация механизма проактивного банкротства физических лиц.

В результате реализации Комплексного плана ожидается:

Повышение заработной платы с целью увеличения реальных доходов работников в среднем на 10% .

. Обеспечение роста доходов населения на уровне выше "инфляция + 2-3%" , особенно у низко- и среднеоплачиваемых групп, способствующее сокращению разрыва между различными слоями населения.

, особенно у низко- и среднеоплачиваемых групп, способствующее сокращению разрыва между различными слоями населения. Создание качественных рабочих мест, основанных на современных технологиях и квалифицированных кадрах, которые способствуют повышению эффективности производства, ежегодно до 240 тыс.

Повышение качества человеческого капитала с формированием профессиональных и цифровых навыков, востребованных в экономике, и увеличение охвата дуального обучения с заключением до 600 меморандумов с предприятиями.

Выдача свыше 30 тыс. бюджетных микрокредитов в сельской местности.

Развитие предпринимательства, самозанятости как источников новых рабочих мест со среднегодовым темпом роста качественных рабочих мест – 10% .

. Снижение темпов инфляции до 5-7% к 2029 году.

к 2029 году. Стабилизация цен на основные товары и услуги с соблюдением 15% торговой надбавки на СЗПТ.

торговой надбавки на СЗПТ. Уровень обеспеченности продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) не менее 88% в 2029 году.

в 2029 году. Доведение доли востребованных профессий, охваченных профессиональными стандартами, к 2029 году до 90% .

. Повышение производительности труда в сельском хозяйстве до 8,2 млн тенге в 2029 году.

в 2029 году. Снижение доли расходов на продовольственные товары в структуре денежных расходов населения до 40% в 2029 году.

Постановление введено в действие с 10 июня.

Ранее об актуализации Комплексного плана повышения доходов населения до 2029 года рассказал первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.