Какие медицинские объекты построят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых медицинских объектов.

"Продолжаем развивать столицу во всех направлениях. В городе в ближайшие годы планируем построить 11 объектов здравоохранения, включая многопрофильную больницу, 8 современных поликлиник и две подстанции скорой медицинской помощи.

Фото: акимат города Астаны

Одна из ключевых задач – развитие службы родовспоможения. За последние десять лет число родов в столице выросло на 35%. В связи с этим приняли решение построить два новых перинатальных центра. Один из объектов завершим в 2027 году. Реализация данных двух проектов позволит покрыть существующую потребность в акушерских койках и укрепить систему материнства и детства столицы.

По поручению главы государства ведется строительство многопрофильной больницы на 300 коек в районе Сарыарка.

Фото: акимат города Астаны

В настоящее время завершается строительство приемно-диагностического комплекса при городской многопрофильной больнице №2.

Также в районе вокзала Нұрлы жол начала работу новая поликлиника на 350 посещений в смену, кроме того, ведется строительство поликлиники в районе жилого массива Тельмана. В следующем году планируем приступить к строительству еще двух крупных поликлиник, а также врачебной амбулатории в жилом массиве Өндіріс", – написал аким столицы.