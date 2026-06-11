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Общество

Какие медицинские объекты построят в Астане

Медицинские объекты построят в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:17 Фото: акимат города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых медицинских объектов.

"Продолжаем развивать столицу во всех направлениях. В городе в ближайшие годы планируем построить 11 объектов здравоохранения, включая многопрофильную больницу, 8 современных поликлиник и две подстанции скорой медицинской помощи.

Медицинские объекты построят в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:17

Фото: акимат города Астаны

Одна из ключевых задач – развитие службы родовспоможения. За последние десять лет число родов в столице выросло на 35%. В связи с этим приняли решение построить два новых перинатальных центра. Один из объектов завершим в 2027 году. Реализация данных двух проектов позволит покрыть существующую потребность в акушерских койках и укрепить систему материнства и детства столицы.

По поручению главы государства ведется строительство многопрофильной больницы на 300 коек в районе Сарыарка.

Медицинские объекты построят в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:17

Фото: акимат города Астаны

В настоящее время завершается строительство приемно-диагностического комплекса при городской многопрофильной больнице №2.

Также в районе вокзала Нұрлы жол начала работу новая поликлиника на 350 посещений в смену, кроме того, ведется строительство поликлиники в районе жилого массива Тельмана. В следующем году планируем приступить к строительству еще двух крупных поликлиник, а также врачебной амбулатории в жилом массиве Өндіріс", – написал аким столицы.

Медицинские объекты построят в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:17

Фото: акимат города Астаны

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Айсулу Омарова
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