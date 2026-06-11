Какие медицинские объекты построят в Астане
"Продолжаем развивать столицу во всех направлениях. В городе в ближайшие годы планируем построить 11 объектов здравоохранения, включая многопрофильную больницу, 8 современных поликлиник и две подстанции скорой медицинской помощи.
Одна из ключевых задач – развитие службы родовспоможения. За последние десять лет число родов в столице выросло на 35%. В связи с этим приняли решение построить два новых перинатальных центра. Один из объектов завершим в 2027 году. Реализация данных двух проектов позволит покрыть существующую потребность в акушерских койках и укрепить систему материнства и детства столицы.
По поручению главы государства ведется строительство многопрофильной больницы на 300 коек в районе Сарыарка.
В настоящее время завершается строительство приемно-диагностического комплекса при городской многопрофильной больнице №2.
Также в районе вокзала Нұрлы жол начала работу новая поликлиника на 350 посещений в смену, кроме того, ведется строительство поликлиники в районе жилого массива Тельмана. В следующем году планируем приступить к строительству еще двух крупных поликлиник, а также врачебной амбулатории в жилом массиве Өндіріс", – написал аким столицы.