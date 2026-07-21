Подготовка к отопительному сезону: в Астане реализуют крупные проекты в сфере теплоснабжения

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о реализуемых проектах в сфере теплоснабжения.

Об этом передает официальный сайт столичного акимата.

"Продолжаем системную работу по развитию теплоэнергетической инфраструктуры столицы. С учетом динамичного роста города наращиваем тепловые мощности, модернизируем действующие объекты и создаем необходимый резерв для подключения новых объектов. Параллельно ведем комплексную подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Активными темпами строим газовую тепловую станцию "Тельман". Объект позволит обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение перспективной застройки столицы, увеличить пропускную способность системы и создать резерв тепловой мощности для подключения новых жилых комплексов и социальных объектов. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 76%.

Фото: акимат города Астаны

Также занимаемся расширением и реконструкцией водогрейной котельной ТЭЦ-2 с установкой водогрейных котлов №7, 8. Реализация проекта позволит увеличить тепловую мощность одного из ключевых источников теплоснабжения города, повысить надежность системы и обеспечить подключение новых объектов жилищного и социального строительства.

Параллельно энергетические предприятия города проводят плановые ремонтные работы в рамках подготовки к отопительному сезону.

На ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 запланирован капитальный ремонт трех котлов, одной турбины, одного трансформатора и двух водогрейных котлов, а также ремонт вспомогательного оборудования.

Также в текущем году капитальным ремонтом и реконструкцией охватим 7,5 км тепловых сетей. Кроме того, запланирован ремонт 67,4 км воздушных и кабельных линий, 68 распределительных и трансформаторных пунктов и других объектов электросетевой инфраструктуры.

Фото: акимат города Астаны

Продолжаем работу и по газификации столицы. На сегодняшний день к газоснабжению подключено 14,4 тыс. абонентов. Газификацией охвачены жилые массивы и микрорайоны Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Железнодорожный, Промышленный, Юго-Восток, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, Family Village, Vela Village, Уркер, Тельмана, Кирпичный, Чубары, Акбидай, Казахауыл, а также старая часть города в районе ул. Потанина.

На газ переведены 16 котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, к газоснабжению подключены 23 социальных объекта.

В текущем году за счет инвестиционных средств АО "QazaqGaz Aimaq" планируется начало строительства сетей газоснабжения в жилом массиве "Казгородок". Также в формате строительства "под ключ" будет реализована газификация жилого массива "Ондирис".

Все эти проекты направлены на повышение надежности инженерной инфраструктуры столицы, создание необходимого резерва мощностей и обеспечение растущего города стабильным тепло-, электро- и газоснабжением", – написал аким столицы.