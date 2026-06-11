Заявления не потребуются: как пройдет списание штрафов по амнистии в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 11 июня 2026 года на брифинге в Сенате рассказал, потребуется ли казахстанцам обращаться в госорганы для списания штрафов по административной амнистии и каким образом будет реализован этот механизм, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что все административные правонарушения зафиксированы в Едином реестре административных правонарушений – это цифровая база, функционирующая более пяти лет.

"После того, как будет подготовлен реестр, а сегодня Сенат уже принял соответствующий закон, у нас имеется перечень статей, по которым будет применяться административная амнистия. Далее в электронном формате постановление о списании штрафов сформирует Генеральная прокуратура в лице Комитета по правовой статистике. Затем должностные лица органов внутренних дел и других уполномоченных органов – всего их 15 – подпишут его. После этого постановление для исполнения будет направлено судебным исполнителям, и штраф будет списан в автоматическом режиме", – сказал Адилов.

По его словам, гражданам никуда обращаться или что-либо уточнять не нужно – все будет происходить автоматически.

"Штрафы сейчас приходят автоматически, граждане получают SMS-уведомления о наложении штрафа. Аналогичным образом будет направлено уведомление о его списании. Эту работу планируется провести в течение шести месяцев после подписания закона и его вступления в силу", – Санжар Адилов.

Он отметил, что SMS о списании штрафов по амнистии будут приходить так же, как сейчас приходят уведомления о наложении штрафов, – через портал eGov.

Ранее депутаты Сената 11 июня 2026 года на пленарном заседании палаты одобрили закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан".