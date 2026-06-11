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Общество

В МВД высказались о возможной амнистии для Жанабылова и Толегеновой

Жанабыловы, амнистия, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 14:55 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 11 июня 2026 года на брифинге в Сенате прокомментировал возможность применения амнистии к блогерам Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, могут ли рассчитывать на амнистию блогеры Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова, осужденные по уголовному делу.

"По блогерам Жанабыловым отвечу категорично: нет. Они не подпадают под амнистию. В отношении их не будет применена амнистия как по освобождению от уголовной ответственности, так и по сокращению сроков наказания. По данной статье на них прямо не распространяется применение амнистии", – ответил Адилов.

27 апреля 2026 года в Астане вынесли приговор блогерам Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой.

Судья Адильбек Баймаханов при оглашении приговора по делу супругов-блогеров разъяснил основания признания вины и назначенного наказания. После завершения процесса адвокат Гаухар Айтжанова заявила, что защита не будет обжаловать приговор.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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