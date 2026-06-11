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Право

Сенат одобрил новые правила работы судебных исполнителей

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 15:48 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 11 июня 2026 года на пленарном заседании во втором чтении одобрили закон по вопросам совершенствования исполнительного производства, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что целью закона является совершенствование сферы исполнительного производства.

"Основными задачами закона являются: усиление защиты прав и законных интересов граждан; автоматизация отмены мер по исполнительному документу с истекшим сроком предъявления; усиление контроля за деятельностью частного судебного исполнителя; введение досудебного порядка обжалования действий судебного исполнителя; лишение лицензии частного судебного исполнителя на основании решения уполномоченного органа и др", – говорится в документе.

Сообщается, что законом вносятся изменения и дополнения в Гражданский кодекс (Особенная часть), Кодекс "О браке (супружестве) и семье", Гражданский процессуальный, Административный процедурно-процессуальный кодексы, в законы РК "Об органах юстиции", "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", "О платежах и платежных системах", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Помимо этого, законом предусмотрены следующие концептуальные положения. В целях усиления защиты прав граждан в исполнительном производстве:

  • расширяется упрощенный порядок взыскания штрафов и налоговых задолженностей путем увеличения порога взыскания с 20 до 40 МРП;
  • дополняется компетенция уполномоченного органа по установлению сроков и порядка перечисления взысканных средств взыскателям;
  • вводится обязанность судебных исполнителей уведомлять должников о выселении за 10 дней, чтобы дать им возможность подготовиться и найти другое жилье (на сегодня, судебный исполнитель сам определяет данные сроки, требование о выселении могут быть выданы даже за 1 день);
  • вводится норма по отмене всех мер принудительного исполнения в случае истечения срока предъявления исполнительного документа.

Отмена мер будет производиться автоматически постановлением территориального органа юстиции без участия частных судебных исполнителей.

  • вводится ограничение по взысканию не более 25% из государственных пособий для лиц с инвалидностью и иных социальных выплат в соответствии с Социальным кодексом;
  • вводится обязательство по перечислению алиментов на счет, предназначенного для зачисления алиментов, также предусматривается запрет по наложению ареста на указанный счет.

В целях усиления контроля за деятельностью частного судебного исполнителя, а также повышения профессионализма и ответственности частного судебного исполнителя:

  • вводится аттестация действующих частных судебных исполнителей, включающая проверку знаний законодательства и Кодекса профессиональной чести. Непрохождение повторной аттестации будет являться основанием для лишения лицензии частного судебного исполнителя. Аттестация будет проводиться один раз в три года.
  • лишение лицензии частного судебного исполнителя будет осуществляться на основании решения уполномоченного органа (по действующей редакции на основании решения суда);
  • устанавливается досудебный порядок обжалования действий судебного исполнителя;
  • расширяются полномочия органов юстиции путем внесения представления об устранении нарушений по итогам контроля, а оставление частным судебным исполнителем их без рассмотрения будет являться основанием для приостановления действия его лицензии;
  • органы юстиции и региональные палаты в рамках планового и внепланового контроля получат право требовать банковские выписки по счетам частных судебных исполнителей.

В целях дальнейшего совершенствования исполнительного производства:

  • вносятся изменения в процедуру электронных торгов арестованного имущества (взыскателю предоставляется право оставить имущество в натуре при признании аукционов на повышение либо на понижение стоимости имущества несостоявшимися. В случае отказа победителя внести полную оплату, право покупки переходит предшествующим участникам, подтвердившим предыдущее ценовое предложение последовательно);
  • исключается необоснованное направление исполнительного документа в другой исполнительный округ. Исполнительный документ не будет направляться по территориальности в случае отбывания должником наказания на территории другого исполнительного округа, в целях недопущения безосновательной пересылки.
  • вводится розыск руководителя (исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося должником, поскольку в большинстве случаев неизвестно фактическое место нахождение самой юридической организации и его руководителя.

Ранее Сенат ратифицировал соглашение о режиме границы между Казахстаном и Узбекистаном.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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