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Общество

Новая авиакомпания запускает рейсы в Казахстан

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 08:53 Фото: unsplash
Министерство транспорта Республики Казахстан ведет работу по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, сообщает Zakon.kz.

Так, с 12 июня текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный перевозчик из Армении – "FlyOneArmenia".

Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ереван – Алматы с частотой два рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).

Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Арменией увеличится с 3 до 5 рейсов в неделю. Открытие авиасообщения между Казахстаном и Арменией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Ранее сообщалось, что ОАЭ снова ввели ограничения в воздушном пространстве.

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Аксинья Титова
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