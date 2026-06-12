Новая авиакомпания запускает рейсы в Казахстан
Фото: unsplash
Министерство транспорта Республики Казахстан ведет работу по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, сообщает Zakon.kz.
Так, с 12 июня текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный перевозчик из Армении – "FlyOneArmenia".
Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ереван – Алматы с частотой два рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).
Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Арменией увеличится с 3 до 5 рейсов в неделю. Открытие авиасообщения между Казахстаном и Арменией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.
Ранее сообщалось, что ОАЭ снова ввели ограничения в воздушном пространстве.
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