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Общество

Когда на кону жизни: почему обновление Национального госпиталя стало необходимостью

Эскиз нового корпуса Национального госпиталя, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:05 Фото: Национальный госпиталь МЦ УДП РК
Национальный госпиталь готовится к масштабной модернизации. Часть устаревших корпусов будет демонтирована, а на их месте появится современная медицинская инфраструктура, ориентированная на безопасность пациентов и развитие технологий. Подробнее в материале Zakon.kz.

Время не стоит на месте: меняются технологии, стандарты безопасности и подходы к лечению. Чтобы и дальше оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне, инфраструктура должна развиваться вместе с медициной, создавая для пациентов современные, комфортные и безопасные условия.

Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан – одно из старейших и наиболее авторитетных медицинских учреждений страны, правопреемник легендарной Центральной клинической больницы, известной казахстанцам как "Совминка". В этом году госпиталю исполняется 97 лет.

Практически за 100 лет эти стены стали свидетелями тысяч историй спасения, медицинских прорывов и человеческих побед. Здесь формировались врачебные династии, рождались профессиональные традиции и создавалась одна из сильнейших медицинских школ страны. Но даже самая славная история не отменяет главного закона времени: все должно развиваться.

аварийный корпус совминки, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:05

Фото: Национальный госпиталь МЦ УДП РК

Сегодня часть корпусов госпиталя, построенных еще в 1950-1970-х годах, объективно нуждается в обновлении. Проведенные технические обследования выявили значительный физический и моральный износ отдельных зданий, дефекты несущих конструкций, изношенность инженерных сетей и коммуникаций. Дополнительное воздействие на состояние некоторых объектов оказали и землетрясения 2024 года.

Однако предстоящие изменения вызывают беспокойство у многих алматинцев, которые переживают за сохранение исторического облика города и знаковых объектов на территории госпиталя, включая знаменитый фонтан. В свою очередь врачи и руководство медицинского учреждения подчеркивают: необходимость модернизации продиктована прежде всего вопросами безопасности. Главная задача проекта – создать современные и надежные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала, сохранив при этом историческую преемственность и наиболее значимые элементы комплекса.

Памятник возле Национального госпиталя , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:05

Фото: Национальный госпиталь МЦ УДП РК

"Отдельно хотелось бы отметить скульптурную композицию "Мать и дитя" – историческую бронзовую работу известного казахстанского скульптора Бека Тулекова, созданную в 1970 году. Уже более 50 лет она является частью Национального госпиталя и символично отражает нашу главную миссию – сохранение жизни и здоровья людей, поддержку семьи и традиционных ценностей. Для нас важно сохранить эту композицию как часть исторического и культурного наследия госпиталя. Поэтому в рамках проекта модернизации она останется на территории Национального госпиталя как символ преемственности поколений, уважения к истории и лучшим традициям отечественного здравоохранения", – рассказывает советник директора клиники Сауле Марденова.

Также хотелось бы отметить, что здания Национального госпиталя, расположенного по адресу: г. Алматы, Панфилова, 139, не являются памятниками истории и культуры республиканского и местного значения для южной столицы.

"По запросу в Управление культуры города Алматы и по итогам консультаций с профильными экспертами получено заключение о том, что ни одно из зданий комплекса, включая памятник, не относится к объектам, находящимся под государственной охраной как историко-архитектурное наследие".Директор Национального госпиталя, доктор медицинских наук МВА Асхат Бралов
входная группа в административный корпус , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:05

Фото: Национальный госпиталь МЦ УДП РК

Все мы знаем, что центральные районы города расположены в зоне повышенного сейсмического риска. Здесь сложная геология, проходят тектонические разломы, а плотная застройка только усиливает нагрузку на здания. Проблемы в госпитале стали явными в 2024 году, после серьезных землетрясений в январе и марте. Зауреш Касенова, заведующая 1 терапевтическим отделением Национального госпиталя, рассказала, в каких условиях тогда пришлось работать:

"Когда началось землетрясение, было страшно всем, и пациентам, и нам, медицинским работникам. Многие растерялись, переживали, некоторые были в панике. Но в такие моменты понимаешь, насколько важна команда. Наши врачи, медсестры, санитарки, все действовали спокойно и слаженно. Честно говоря, этот день заставил еще раз задуматься о том, что наши здания уже очень старые. Они служили людям десятилетиями, но время берет свое. И когда речь идет о безопасности пациентов, откладывать обновление нельзя. Для нас самое главное, чтобы люди лечились в комфортных, современных и надежных условиях. Поэтому я считаю, что модернизация госпиталя действительно необходима. Это прежде всего забота о наших пациентах и их будущем", – говорит Зауреш Касенова.

Также директор Национального госпиталя Асхат Бралов рассказал нам, что в перспективе здесь будут работать около 1,5 тысячи сотрудников. Поэтому для госпиталя принципиально важно обеспечить не только эффективные условия труда, но и безопасность персонала.

Главный врач Национального госпиталя в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:05

Фото: Национальный госпиталь МЦ УДП РК

"Врач не должен находиться в состоянии постоянного стресса, когда он одновременно спасает жизни и переживает за собственную безопасность. Это напрямую влияет на качество медицинской помощи. Мы понимаем разницу между зданиями, построенными по современным сейсмическим стандартам, и корпусами 1950-х годов, где физический и моральный износ уже очевиден. И, возможно, только оказавшись внутри этих блоков, можно до конца осознать, в каких условиях сегодня работают медицинские сотрудники и находятся пациенты".Асхат Бралов

Во время землетрясений ситуация становилась особенно показательной: до глубокой ночи персонал оставался рядом с пациентами, продолжая работу буквально в экстремальных условиях. Были случаи, когда хирурги не могли покинуть операционные и завершали операции во время сейсмической активности. Это реальность, в которой проявляется профессиональный героизм врачей.

трещены в совминовской больнице, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:05

Фото: Национальный госпиталь МЦ УДП РК

Трещены в здании после землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:05

Фото: Национальный госпиталь МЦ УДП РК

"Отдельная и самая сложная часть – пациенты, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, которых невозможно быстро эвакуировать из-за технических ограничений старых зданий. В таких ситуациях медицинский персонал оставался рядом до последнего. При этом для экстренной медицины ключевым фактором остается время: каждая минута имеет значение, особенно в условиях мегаполиса. Если пациенту срочно требуется помощь, его зачастую приходится транспортировать через весь город в другие стационары, теряя драгоценное время", – объясняет Асхат Бралов

Именно поэтому в центре Алматы, в зоне максимальной доступности, должен работать современный медицинский центр, способный оперативно оказывать экстренную помощь. Сегодня же текущее состояние части инфраструктуры вызывает серьезные вопросы.

трещены в совминовской больнице, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:05

Фото: Национальный госпиталь МЦ УДП РК

Нам показали состояние подземного перехода и отдельных корпусов: глубокие, местами тревожные трещины, заметный износ конструкций, плесень.

плесень в больнице, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:05

Фото: Национальный госпиталь МЦ УДП РК

Эти элементы уже не создают ощущения надежности и требуют системного обновления. В таких условиях особенно остро понимаешь, что речь идет о человеческой жизни, безопасности пациентов и врачей, которые ежедневно работают внутри.

потеки и сырость в подземном переходе совминки, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:05

Фото: Национальный госпиталь МЦ УДП РК

Важно подчеркнуть, что речь не идет о полном демонтаже исторического комплекса. Его основа и преемственность сохраняются. Проект предусматривает поэтапную реконструкцию и глубокое обновление инфраструктуры.

Демонтаж затронет только те корпуса, которые объективно исчерпали свой ресурс и больше не соответствуют современным требованиям безопасности, сейсмоустойчивости и медицинской эффективности. Все решения принимаются, исходя не из отказа от истории, а из необходимости развития современной медицины и защиты пациентов.

трещины в здании операционного блока Национального Госпиталя, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:05

Фото: Национальный госпиталь МЦ УДП РК

"Мы должны понимать, что в случае чрезвычайной ситуации люди, готовые оказывать физическую помощь, найдутся всегда. Но специалистов, которые будут непосредственно спасать жизни, значительно меньше, и их работа требует особых, безопасных условий. Мы обязаны обеспечить нашим сотрудникам защищенную и стабильную среду для работы. В Алматы сохраняется высокая сейсмическая опасность, и именно поэтому необходима современная, прочная и устойчивая больница, способная функционировать в любых условиях. Это и определяет необходимость модернизации и укрепления медицинской инфраструктуры", – рассказал заместитель директора по хирургии Данияр Амангалиев.

За привычным обликом города мы редко замечаем то, что каждый день видят врачи внутри этих стен: реальные условия, в которых решается самое главное – жизнь и здоровье людей. Алматинцы переживают за архитектуру, за классический облик Алматы, за то, что кажется частью городской памяти.

Но у медиков нет роскоши смотреть на это с расстояния. Они работают там, где каждую минуту на кону не фасады и история города, а жизнь человека – пациента и врача, который рядом с ним. И в этом выборе не может быть равенства: город можно сохранить в облике, но жизнь – только в безопасности. Именно она и должна быть главным приоритетом.

Партнерский материал

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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