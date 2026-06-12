Вывозили и избивали ради денег: школьники и студент терроризировали сверстников в Казахстане

В Павлодарской области раскрыты факты вымогательства среди молодежи, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в Павлодаре двух учащихся подозревают в вымогательстве денежных средств у сверстников: они требовали их сдавать ценные вещи в ломбарды.

В отдельных случаях для давления использовались компрометирующие видеоматериалы.

Также в Экибастузе задержан несовершеннолетний учащийся колледжа, подозреваемый в вымогательстве 50 тысяч тенге вместе со знакомым. Потерпевшего вывезли на автомобиле и применяли к нему физическое насилие.

"По двум фактам возбуждены уголовные дела. Правоохранительные органы продолжают устанавливать других возможных участников и проверяют наличие дополнительных эпизодов. Подозреваемые задержаны при передаче денежных средств". Глава УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахман

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