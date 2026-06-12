Вывозили и избивали ради денег: школьники и студент терроризировали сверстников в Казахстане
Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
В Павлодарской области раскрыты факты вымогательства среди молодежи, сообщает Zakon.kz.
Известно, что в Павлодаре двух учащихся подозревают в вымогательстве денежных средств у сверстников: они требовали их сдавать ценные вещи в ломбарды.
В отдельных случаях для давления использовались компрометирующие видеоматериалы.
Также в Экибастузе задержан несовершеннолетний учащийся колледжа, подозреваемый в вымогательстве 50 тысяч тенге вместе со знакомым. Потерпевшего вывезли на автомобиле и применяли к нему физическое насилие.
"По двум фактам возбуждены уголовные дела. Правоохранительные органы продолжают устанавливать других возможных участников и проверяют наличие дополнительных эпизодов. Подозреваемые задержаны при передаче денежных средств".Глава УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахман
Еще одна банда вымогателей была задержана в Казахстане в апреле 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript