Дожди, грозы и жара до +35°C: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 13 июня 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау ночью на западе, севере и востоке небольшой дождь, гроза. Днем на севере, востоке и юге дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, западный, на востоке и юге порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью небольшой дождь, гроза.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, востоке и юге порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере и в центре – чрезвычайная. В Караганде утром и днем дождь, гроза. Ветер с порывами до 15 м/с.

В Мангистауской области на западе, северо-востоке и в центре дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке и в центре порывы 15-18 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау временами дождь, гроза.

В Жамбылской области в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, в горных районах порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе – чрезвычайная. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на западе и юге небольшой дождь, гроза. Днем на севере, юге и востоке дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем дождь, гроза. Ночью и утром туман.

В области Жетысу днем в горных районах небольшой дождь. На западе, юге и в горных районах гроза. Ветер северо-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ожидается сильная жара до 35 градусов. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и востоке – чрезвычайная. В Талдыкоргане сильная жара до 35 градусов.

В Кызылординской области на юге, севере и в центре дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем на юге, севере и в центре порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре – высокая. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области на юге и в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на юге, востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с. Ожидается сильная жара до 35 градусов, на севере – до 38 градусов. На севере сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность, на западе и востоке – высокая. В Конаеве сильная жара до 35 градусов. В горах Иле Алатау кратковременный дождь, гроза, ветер с порывами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке дождь, гроза. Днем град, шквал. Ветер северо-западный, днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. На западе и юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе – чрезвычайная. В Уральске дождь, гроза, днем град и шквал.

В Костанайской области дождь, гроза. Днем на западе, севере и востоке сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге – высокая. В Костанае дождь, гроза. Ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке дождь, гроза. Днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара до 35 градусов. Высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске днем дождь, гроза, град. Ветер с порывами 15-18 м/с.

В области Абай днем на западе, севере и в центре дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Сохраняется сильная жара до 35 градусов. Высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге и в центре – чрезвычайная. В Семее во второй половине дня дождь, гроза, град. Ветер с порывами 15-20 м/с.

В Атырауской области ночью на севере небольшой дождь, гроза. Днем на западе, юге и востоке дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный, на севере и юге порывы 15-18 м/с. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем дождь, гроза.

В Павлодарской области ночью на западе, севере и востоке дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на западе, севере и востоке град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и востоке – чрезвычайная. В Павлодаре дождь, гроза, днем град. Ветер с порывами 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах кратковременный дождь, гроза. На севере днем пыльная буря. Ветер юго-западный, на западе и севере порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе и юге – чрезвычайная. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ветер с порывами 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области временами дождь, гроза. Днем на западе, севере и юге град. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. На юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная. В Кокшетау утром и днем дождь, гроза.

В Северо-Казахстанской области дождь, гроза. Днем на западе и севере сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе туман. Ветер юго-восточный, восточный, на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске дождь, гроза, днем град и шквал. Ветер с порывами 15-20 м/с.

В Астане временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан в выходные обрушатся непогода и аномальная жара до +38°С. Подробнее о погоде на 13-15 июня 2026 года можете узнать здесь.