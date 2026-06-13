В Казахстане проверили горные озера, образовавшиеся из-за таяния ледников: есть ли угроза селей

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 13 июня 2026 года, предоставили данные по мониторингу высокогорных озер, сообщает Zakon.kz.

Так, из релиза ведомства следует, что:

"В Восточно-Казахстанской области специалисты филиала "Казселезащита" и сотрудники ДЧС проводят мониторинг моренных озер, образованных в результате таяния ледников. До наступления устойчивых холодов под постоянным наблюдением находятся 144 озера".

Отмечается, что для оценки обстановки на вертолете АО "Казавиаспас" проведено аэровизуальное обследование 30 моренных озер, находящихся на склонах Ивановского хребта в Риддере в бассейнах рек Громотуха и Белая Уба.

С высоты специалисты оценили состояние озер, уровень их наполнения и наличие факторов, способных привести к формированию селевых, паводковых и оползневых процессов.

По результатам обследования установлено, что снежный покров в горах практически отсутствует, озера частично освободились ото льда и снега.

"Во вскрытых ото льда озерах уровень воды низкий. Переливов через перемычки не зафиксировано. Также в ходе мониторинга проведен визуальный осмотр Мало-Ульбинского водохранилища. Нарушений целостности тела плотины не обнаружено". Пресс-служба МЧС РК

Как отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Амангельды Енсегенов, селевая, паводковая и оползневая обстановка в районе Риддер стабильная.

"Свежих эрозийных и оползневых процессов не зафиксировано. Угрозы населенным пунктам, объектам хозяйствования и инфраструктуре обследуемые озера не представляют", – добавил он.

Также сообщается, что сотрудники Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК, ДЧС области Жетысу и филиала ГУ "Казселезащита" провели аэровизуальное обследование селеопасных участков и моренно-ледниковых озер региона.

В ходе облета были осмотрены бассейны рек Қора, Көксу, Көктал, Кескентерек, Өсек, Шежін, Тышқан, Бұрхан и Қорғас.

По результатам мониторинга обстановка в горной местности остается стабильной. Активного таяния ледников не зафиксировано, высокогорные озера постепенно выходят из зимнего режима.

Как отметили в МЧС, на прорывоопасном озере Қапқан в бассейне реки Қорғас продолжают работать сифоны, установленные для снижения уровня воды.

Русла рек открыты, расходы воды соответствуют среднемноголетним значениям. Гидрологические посты функционируют в штатном режиме, а мониторинг состояния селеопасных участков и высокогорных водоемов продолжается на постоянной основе.

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