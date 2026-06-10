"Страшная сказка и чудовище": затопленный лес Каинды показали на редком видео 2013 года
"Из неизданного, в архивах", – говорится в описании к публикации.
Дайвер уточняет, что в кадре можно увидеть одно из зимних погружений за 2013 год.
"Видео до сих пор остается самым хорошим по видимости", – также сказано в повествовании за май 2026 года.
Озеро Каинды – это знаменитое высокогорное озеро в Казахстане: представляет собой чашу, из которой выходят высокие гладкие иглы – сохранившиеся стволы затопленных елей. Озеро сравнительно молодое, оно образовалось во время землетрясения 1911 года. Вода наполнила узкое ущелье и затопила еловый лес.
Стоит отметить феномен: благодаря ледяной воде горного озера деревья не сгнили. Под водой они сохранили свои ветви и хвою, а над поверхностью торчат только голые стволы, напоминающие мачты кораблей.
Комментаторы после просмотра оставили ряд восхищенных отзывов.
- Спасибо, что запечатлели и выложили это видео!
- Как-будто в какой-то страшной сказке.
- Крутая съемка.
- Потрясающе.
- Красота.
- Фантастика.
- Страшно, словно сейчас чудовище вылезет.
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