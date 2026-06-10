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Общество

"Страшная сказка и чудовище": затопленный лес Каинды показали на редком видео 2013 года

Каинды, озеро Каинды, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 15:36 Фото: pexels
Казахстанский инструктор по дайвингу Василий Калашников опубликовал архивное видео погружения в озеро Каинды, сообщает Zakon.kz.

"Из неизданного, в архивах", – говорится в описании к публикации.

Дайвер уточняет, что в кадре можно увидеть одно из зимних погружений за 2013 год.

"Видео до сих пор остается самым хорошим по видимости", – также сказано в повествовании за май 2026 года.

Озеро Каинды – это знаменитое высокогорное озеро в Казахстане: представляет собой чашу, из которой выходят высокие гладкие иглы – сохранившиеся стволы затопленных елей. Озеро сравнительно молодое, оно образовалось во время землетрясения 1911 года. Вода наполнила узкое ущелье и затопила еловый лес.

Стоит отметить феномен: благодаря ледяной воде горного озера деревья не сгнили. Под водой они сохранили свои ветви и хвою, а над поверхностью торчат только голые стволы, напоминающие мачты кораблей.

Комментаторы после просмотра оставили ряд восхищенных отзывов.

  • Спасибо, что запечатлели и выложили это видео!
  • Как-будто в какой-то страшной сказке.
  • Крутая съемка.
  • Потрясающе.
  • Красота.
  • Фантастика.
  • Страшно, словно сейчас чудовище вылезет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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