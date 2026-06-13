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Общество

С 14 июня движение ограничат по важной транспортной артерии в центре Алматы

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 15:43 Фото: Zakon.kz
В Алматы перекроют участок ул. Масанчи. Об этом сегодня, 13 июня 2026 года, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что ограничения движения вводятся с связи с проведением работ по благоустройству участка ул. Масанчи от пр. Абая до ул. Сатпаева.

"С 14 июня движение будет перекрыто в южную сторону на участке от пр. Абая до ул. Сатпаева".Пресс-служба акимата Алматы

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут".Пресс-служба акимата Алматы
схема перекрытия дороги в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 15:43

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С 15 июня 2026 года в Алматы введут ограничения на одной из улиц, проходящей через "Золотой квадрат".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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