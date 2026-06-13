С 14 июня движение ограничат по важной транспортной артерии в центре Алматы

В Алматы перекроют участок ул. Масанчи. Об этом сегодня, 13 июня 2026 года, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что ограничения движения вводятся с связи с проведением работ по благоустройству участка ул. Масанчи от пр. Абая до ул. Сатпаева.

"С 14 июня движение будет перекрыто в южную сторону на участке от пр. Абая до ул. Сатпаева". Пресс-служба акимата Алматы

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут". Пресс-служба акимата Алматы