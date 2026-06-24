Названа улица Алматы, по которой 25 июня ограничат движение
Фото: Zakon.kz
В Алматы на время перекроют участок ул. Рыскулбекова. Об этом 24 июня 2026 года объявили в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Причина – ремонт.
"В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Рыскулбекова, вводятся временные ограничения движения. Так, с 08:00 до 22:00 25 июня движение будет перекрыто на участке от ул. Мустафина до ул. Навои".Пресс-служба акимата Алматы
Жителей и гостей мегаполиса заверили, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
"Просим заранее планировать свой маршрут".Пресс-служба акимата Алматы
Ранее стало известно, что в Алматы появится надземный скоростной общественный транспорт.
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