Названа улица Алматы, по которой 25 июня ограничат движение

Фото: Zakon.kz

В Алматы на время перекроют участок ул. Рыскулбекова. Об этом 24 июня 2026 года объявили в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Причина – ремонт. "В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Рыскулбекова, вводятся временные ограничения движения. Так, с 08:00 до 22:00 25 июня движение будет перекрыто на участке от ул. Мустафина до ул. Навои". Пресс-служба акимата Алматы Фото: Telegram/AlmatyJoly Жителей и гостей мегаполиса заверили, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. "Просим заранее планировать свой маршрут". Пресс-служба акимата Алматы Ранее стало известно, что в Алматы появится надземный скоростной общественный транспорт.

Поделитесь новостью