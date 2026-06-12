Ограничения введут с 15 июня на одной из улиц, проходящей через "Золотой квадрат" Алматы

В Алматы временно и поэтапно ограничат проезд на участках ул. Уалиханова, которая проходит через "Золотой квадрат", сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 июня 2026 года проинформировали в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети":

"В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Медеуском районе Алматы заменят около 250 м теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1979 году. В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта по ул. Уалиханова на участке от ул. Алимжанова до дома №58".

Уточняется, что ограничение движения будет производиться поэтапно с учетом проведения строительно-монтажных работ:

с 15 июня – от улицы Алимжанова до проспекта Жибек Жолы;

– от улицы Алимжанова до проспекта Жибек Жолы; с 4 июля – переход через пр. Жибек Жолы;

– переход через пр. Жибек Жолы; с 7 июля – по ул. Уалиханова от пр. Жибек Жолы до дома №58.

В компании отметили, что ограничение вводится для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью улицы.

Жителей заверили, что в период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

Данная тепловая сеть обеспечивает отоплением и горячей водой 1 многоквартирный жилой дом, 1 объект здравоохранения и 11 прочих объектов.

"Просим проявить понимание к временным неудобствам". Пресс-служба АлТС

Ранее сообщалось, что в Алматы движение на Жарокова и аль-Фараби ограничат из-за масштабных работ.