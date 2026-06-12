Ограничения введут с 15 июня на одной из улиц, проходящей через "Золотой квадрат" Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы временно и поэтапно ограничат проезд на участках ул. Уалиханова, которая проходит через "Золотой квадрат", сообщает Zakon.kz.
Об этом 12 июня 2026 года проинформировали в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети":
"В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Медеуском районе Алматы заменят около 250 м теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1979 году. В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта по ул. Уалиханова на участке от ул. Алимжанова до дома №58".
Уточняется, что ограничение движения будет производиться поэтапно с учетом проведения строительно-монтажных работ:
- с 15 июня – от улицы Алимжанова до проспекта Жибек Жолы;
- с 4 июля – переход через пр. Жибек Жолы;
- с 7 июля – по ул. Уалиханова от пр. Жибек Жолы до дома №58.
В компании отметили, что ограничение вводится для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью улицы.
Жителей заверили, что в период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.
Данная тепловая сеть обеспечивает отоплением и горячей водой 1 многоквартирный жилой дом, 1 объект здравоохранения и 11 прочих объектов.
"Просим проявить понимание к временным неудобствам".Пресс-служба АлТС
Ранее сообщалось, что в Алматы движение на Жарокова и аль-Фараби ограничат из-за масштабных работ.
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