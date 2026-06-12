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Общество

Ограничения введут с 15 июня на одной из улиц, проходящей через "Золотой квадрат" Алматы

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:56 Фото: Zakon.kz
В Алматы временно и поэтапно ограничат проезд на участках ул. Уалиханова, которая проходит через "Золотой квадрат", сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 июня 2026 года проинформировали в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети":

"В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Медеуском районе Алматы заменят около 250 м теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1979 году. В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта по ул. Уалиханова на участке от ул. Алимжанова до дома №58".

Уточняется, что ограничение движения будет производиться поэтапно с учетом проведения строительно-монтажных работ:

  • с 15 июня – от улицы Алимжанова до проспекта Жибек Жолы;
  • с 4 июля – переход через пр. Жибек Жолы;
  • с 7 июля – по ул. Уалиханова от пр. Жибек Жолы до дома №58.
карта, схема ограничений, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:56

Фото: Instagram/alts.kz

В компании отметили, что ограничение вводится для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью улицы.

Жителей заверили, что в период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

Данная тепловая сеть обеспечивает отоплением и горячей водой 1 многоквартирный жилой дом, 1 объект здравоохранения и 11 прочих объектов.

"Просим проявить понимание к временным неудобствам".Пресс-служба АлТС

Ранее сообщалось, что в Алматы движение на Жарокова и аль-Фараби ограничат из-за масштабных работ.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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