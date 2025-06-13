В Алматы на участке проспекта Абая ограничат движение

В ночь на 14 июня в Алматы перекроют участок проспекта Абая, сообщает Zakon.kz.

По информации AlmatyJoly, в Ауэзовском районе проведут работы по замене запорно-регулирующей арматуры на сетях теплоснабжения в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Для обеспечения безопасности ремонтных работ с 23:00 13 июня до 08:00 14 июня движение автотранспорта по проспекту Абая от дома №26 до улицы Саина в западном направлении будет затруднено", – сказано в сообщении.

Фото: акимат Алматы

При этом на период проведения ремонта движение будет организовано по автобусной полосе.

Движение в восточном направлении сохранится без изменений.

Ограничение движения с 23:00 13 июня до 08:00 14 июня запланировано и на проспекте Райымбека.