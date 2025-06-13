В Алматы на участке проспекта Абая ограничат движение
Фото: Zakon.kz
В ночь на 14 июня в Алматы перекроют участок проспекта Абая, сообщает Zakon.kz.
По информации AlmatyJoly, в Ауэзовском районе проведут работы по замене запорно-регулирующей арматуры на сетях теплоснабжения в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
"Для обеспечения безопасности ремонтных работ с 23:00 13 июня до 08:00 14 июня движение автотранспорта по проспекту Абая от дома №26 до улицы Саина в западном направлении будет затруднено", – сказано в сообщении.
Фото: акимат Алматы
При этом на период проведения ремонта движение будет организовано по автобусной полосе.
Движение в восточном направлении сохранится без изменений.
Ограничение движения с 23:00 13 июня до 08:00 14 июня запланировано и на проспекте Райымбека.
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