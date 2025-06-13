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События

В Алматы на участке проспекта Абая ограничат движение

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 09:54 Фото: Zakon.kz
В ночь на 14 июня в Алматы перекроют участок проспекта Абая, сообщает Zakon.kz.

По информации AlmatyJoly, в Ауэзовском районе проведут работы по замене запорно-регулирующей арматуры на сетях теплоснабжения в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Для обеспечения безопасности ремонтных работ с 23:00 13 июня до 08:00 14 июня движение автотранспорта по проспекту Абая от дома №26 до улицы Саина в западном направлении будет затруднено", – сказано в сообщении.

карта ограничения движения на Райымбека в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 09:54

Фото: акимат Алматы

При этом на период проведения ремонта движение будет организовано по автобусной полосе.

Движение в восточном направлении сохранится без изменений.

Ограничение движения с 23:00 13 июня до 08:00 14 июня запланировано и на проспекте Райымбека.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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