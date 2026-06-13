Многомиллионный обман на госзакупках раскрыли в одной из больниц на юге Казахстана

В области Жетысу прокуроры сорвали незаконный многомиллионный конкурс Сарканской районной центральной больницы. Руководство медучреждения пыталось провести масштабные строительные работы под видом обычного "текущего ремонта", передает Zakon.kz.

Нарушения законодательства о государственных закупках, а также архитектурной и строительной деятельности в ГКП на ПХВ "Сарканская районная центральная больница" были выявлены сотрудниками прокуратуры области Жетысу.

Как выяснилось, учреждение объявило открытый конкурс на проведение ремонтных работ на территории районной больницы на общую сумму свыше 53 млн тенге.

Однако в официальной конкурсной документации эти работы были обозначены как "текущий ремонт".

"По результатам анализа проектной документации установлено, что предусмотренные работы, включая укладку асфальта, благоустройство аллей, установку ограждений и монтаж объектов, по своему характеру относятся к строительным работам, которые могут осуществляться только при наличии соответствующих специальных строительных лицензий и разрешительных документов". Пресс-служба прокуратуры области Жетысу

По выявленным нарушениям законности прокуратурой Сарканского района были незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

В результате вмешательства надзорного органа незаконная процедура государственных закупок была полностью отменена, что позволило предотвратить неэффективное использование бюджетных средств.

Должностные лица, допустившие грубые нарушения требований законодательства, уже привлечены к установленной законом ответственности.

Ранее сообщалось, что 80 млн тенге должны вернуть подрядчики за нарушения при строительстве в Акмолинской области.