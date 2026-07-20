Одну из самых загруженных трасс Казахстана расширят до восьми полос

Сегодня, 20 июля 2026 года, в Казахстане стартовали работы по капитальному ремонту и расширению участка автомобильной дороги международного значения Алматы – Бишкек км 19-27 в Карасайском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что проект направлен на модернизацию одного из самых загруженных транспортных коридоров Казахстана, по которому ежедневно проходит свыше 70 тысяч автомобилей.

К сожалению, в настоящее время существующая четырехполосная дорога уже не справляется с возросшей транспортной нагрузкой, что приводит к регулярным заторам, снижению средней скорости движения и повышению риска дорожно-транспортных происшествий.

Поэтому проектом предусмотрено расширение автомобильной дороги с четырех до восьми полос движения, что позволит привести участок к параметрам магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения.

В рамках капитального ремонта будут построены:

две современные транспортные развязки по типу "Подкова";

девять надземных пешеходных переходов;

тротуары вдоль всего участка;

система наружного освещения;

новое дорожное покрытие капитального типа.

Кроме того, проект предусматривает перенос инженерных коммуникаций, включая газопроводы, водопроводные сети, линии электроснабжения и волоконно-оптические линии связи.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы с 17 июля по 30 августа 2026 года будет частично ограничено движение транспорта на улице Бекешева. Это связано с началом нового этапа строительства Западного канализационного коллектора.