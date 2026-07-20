Одну из самых загруженных трасс Казахстана расширят до восьми полос
Специалисты подчеркивают, что проект направлен на модернизацию одного из самых загруженных транспортных коридоров Казахстана, по которому ежедневно проходит свыше 70 тысяч автомобилей.
К сожалению, в настоящее время существующая четырехполосная дорога уже не справляется с возросшей транспортной нагрузкой, что приводит к регулярным заторам, снижению средней скорости движения и повышению риска дорожно-транспортных происшествий.
Поэтому проектом предусмотрено расширение автомобильной дороги с четырех до восьми полос движения, что позволит привести участок к параметрам магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения.
В рамках капитального ремонта будут построены:
- две современные транспортные развязки по типу "Подкова";
- девять надземных пешеходных переходов;
- тротуары вдоль всего участка;
- система наружного освещения;
- новое дорожное покрытие капитального типа.
Кроме того, проект предусматривает перенос инженерных коммуникаций, включая газопроводы, водопроводные сети, линии электроснабжения и волоконно-оптические линии связи.
Ранее мы рассказывали, что в Алматы с 17 июля по 30 августа 2026 года будет частично ограничено движение транспорта на улице Бекешева. Это связано с началом нового этапа строительства Западного канализационного коллектора.