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Общество

Суд заставил автосалон в Павлодаре выплатить 13 млн тенге за некачественную машину: подробности

Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 00:44 Фото: freepik
Павлодарка через суд вернула около 13 млн тенге за некачественный автомобиль. Женщина приобрела иномарку в местном автосалоне, однако спустя полгода в машине начались проблемы с двигателем, передает Zakon.kz.

Как сообщает 13 июня 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", когда появились проблемы с двигателем, первостепенно начали их устранять в рамках гарантийных обязательств. Однако после ремонта ситуация несильно изменилась.

"На досудебную претензию субъект предпринимательства своевременно не ответил. Мы провели проверку и привлекли субъект предпринимательства к административной ответственности, наложили штраф. Далее потребитель обратился в суд. В суде департамент участвовал в качестве третьего лица. В рамках судебных разбирательств провели техническую экспертизу", – рассказала Нурсулу Аубакирова, заместитель руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей.

Отмечается, что в случае с технически сложными устройствами вернуть товар в магазин не всегда просто. Допустим, если вышла из строя мультимедиа, то ее могут просто заменить и оформить возврат всего автомобиля не удастся.

Между тем в случае павлодарки, в машине которой оказались проблемы с двигателем, суд встал на сторону покупателя. По результатам экспертизы пришли к выводу обязать дилера выплатить полностью стоимость автомобиля, а также судебные издержки и возмещение морального ущерба на общую сумму более 13 млн тенге.

Ранее сообщалось, что казахстанец хотел поступить за границу и потерял 8 млн тенге.

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Канат Болысбек
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