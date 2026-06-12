Казахстанец хотел поступить за границу и потерял 8 млн тенге

В Астане задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. Он пообещал местному жителю поступление в зарубежные университеты, за что получил миллионы тенге, сообщает Zakon.kz.

Подробности 12 июня 2026 года раскрыли в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП):

"32-летний мужчина познакомился с потерпевшим возле одного из торгово-развлекательных центров Астаны и представился сотрудником специализированного центра, занимающегося поступлением абитуриентов в высшие учебные заведения. Чтобы войти в доверие, он сообщил, что имеет связи с зарубежными университетами и может в кратчайшие сроки помочь с поступлением на обучение без гранта, оформлением необходимых документов, а также привлечением иностранных преподавателей".

По данным следствия, подозреваемый неоднократно получал от потерпевшего денежные средства под предлогом оплаты обучения, срочного оформления документов и организации специальных подготовительных программ.

"Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием он завладел денежными средствами на общую сумму 8 млн тенге. После того как обещанные услуги не были оказаны в установленные сроки, потерпевший заподозрил обман и обратился в правоохранительные органы". Пресс-служба ДП Астаны

В ходе расследования установлено, что подозреваемый не имел каких-либо официальных связей с образовательными учреждениями.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса РК". Пресс-служба ДП Астаны

Стражи порядка в очередной раз призывают граждан быть бдительными.

Особенно важно не доверять незнакомым лицам, предлагающим посреднические услуги в вопросах поступления на учебу, трудоустройства или оформления документов, и не передавать им крупные суммы денег заранее. Перед совершением любых финансовых операций следует проверять законность оказываемых услуг и не заключать денежные сделки без официального договора.

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