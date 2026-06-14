Ни денег, ни работы: азартный актюбинец цинично обобрал безработных

В Актобе серийный мошенник оставлял безработных граждан с миллионными долгами, обещая им трудоустройство с зарплатой в 700 тысяч тенге. Доверчивые актюбинцы оформляли на себя крупные кредиты, передает Zakon.kz.

Как пишет 14 июня 2026 года газета "Диапазон", 31-летний актюбинец рассказывал, что у него есть возможность устроить на работу в шахту с зарплатой в 500-700 тысяч тенге. Ему поверили несколько безработных и передали около 3 млн тенге, причем часть денег они брали в кредит.

Мужчина так и не выполнил обещанное, а оказался мошенником, еще и азартным игроком. Полученные от безработных деньги он потратил на ставках в букмекерской конторе.

Обманывал он не только безработных, но и фермеров. К примеру, у одного взял под реализацию 8 лошадей на общую сумму 3 млн 900 тысяч тенге. Несколько лошадей он продал, но деньги фермеру за скот не выплатил, потому что проиграл их на ставках.

"Всего же в уголовном деле мошенника оказалось 7 эпизодов. Обвиняемый просил не сажать его за решетку, так как работает, и у него есть возможность возместить ущерб потерпевшим", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина годами скрывал любовниц от жены и выманил у них сотни миллионов.