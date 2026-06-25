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Общество

Казахстанец отдал 250 тысяч тенге за отсрочку от армии: чем все закончилось

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 13:32 Фото: pexels
В Актобе задержан подозреваемый в мошенничестве с отсрочкой от армии. Подробности 25 июня 2026 года раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Так, в полицию обратился 20-летний житель региона, проходивший медицинскую комиссию для призыва на срочную воинскую службу.

По словам заявителя, неизвестный мужчина пообещал за денежное вознаграждение в размере 250 тыс. тенге оказать содействие в получении отсрочки от прохождения воинской службы. Поверив его словам, молодой человек передал указанную сумму. Однако после получения денег злоумышленник перестал выходить на связь и не выполнил взятые на себя обязательства.

"Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель. В ходе разбирательства установлено, что полученные денежные средства он потратил на личные нужды. По данному факту проводится досудебное расследование по признакам мошенничества. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего".Пресс-служба ДП Актюбинской области

В связи с этим стражи порядка в очередной раз выступили с предупреждением к гражданам:

"Не доверяйте лицам, которые за денежное вознаграждение обещают решить вопросы, связанные с прохождением воинской службы, трудоустройством, получением государственных услуг или оформлением различных документов. Как правило, подобные предложения являются мошенническими".

Казахстанцам напомнили, что все решения о предоставлении отсрочки от воинской службы принимаются исключительно уполномоченными государственными органами в установленном законом порядке.

"Если вам предлагают "решить вопрос" за деньги или вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону "102", – заключили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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